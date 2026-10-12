14-годишен простреля училищен директор

Френските власти арестуваха 14-годишен младеж, след като директор на училище беше прострелян с ловна пушка, съобщи полицейски източник. Стрелбата е станала в южния град Обан, близо до Марсилия, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Още: Стрелба с жертви в университет в САЩ, издирват нападателя

От канцеларията на премиера съобщиха, че животът на директора е извън опасност, а министрите на вътрешните работи и на образованието пътуват към мястото на инцидента. Още: Целият в сачми: Мъж простреля съседа си