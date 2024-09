8000 руски войници под заплаха от обкръжение в Курска област (ВИДЕО)

Изненада, изненада - около 8000 руски войници са заплашени от обкръжение в рамките на операция "Курск". Това твърди украинското елитно звено за използване на дронове във военни операции група "Хорн".

Още преди над едно денонощие стана ясно, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуват на ново място в Курска област - по-на запад от района от около 1100-1200 кв. километра, който овладяха след нахлуването на 6 август, 2024 година. Сега ВСУ влезе в района на град Весело, подробности: Украйна е пробила на ново място в Курска област - говори за напредък и обкръжение на руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Сега групата "Хорн" коментира, че с новата украинска атака няколко хиляди руски войници имат избор - или отстъпват, или са под заплаха от обкръжение и да дадат много жертви, опитвайки се да удържат защитавания от тях район (при Весело), където ще се получи ситуация, в която ще бъдат хванати в клещи.

Явно е, че руската машина е много засегната от случващото се в Курск и хвърля големи ресурси в информационното пространство, за да убеди, че си е върнала няколко села. Но - изненада: "не си губете времето за руски психооперации и медии, които се продадоха на руснаците. Сега започваме нова операция и руснаците имат само два избора - да напуснат много повече територия или да влязат в обкръжение. Това е украинската операция "Багратион". Изборът зависи от тях: срам или смърт", добавя "Хорн" в официалния си канал в Телеграм, като уточнява, че това е "подарък" за Деня на украинските танкови войски: Операция "Курск": Руски контраатаки и украински отговор. Няколко сценария пред Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

❗️JUST IN:



Khorne Group: A new operation begins in the Kursk region. A group of 8,000 Russian troops is threatened with encirclement.



"They have only two options — leave much more territory or enter the cauldron." pic.twitter.com/wPK2dS1Rp5