Изкуственият интелект на „Яндекс“ е разкрил местоположението на центровете за данни на компанията на предполагаем украински оператор на дронове. На 8 октомври „Яндекс“ замъгли местоположението на своите центрове за данни на картите си, очевидно в опит да ги защити от украински удари. Въпреки това - по информация на независимия руски канал SOTA - журналист, представящ се за украински оператор на дронове, помолил изкуствения интелект на фирмата, определяна за руския еквивалент на Google, да му помогне да открие останалите дейта центрове.

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Изкуственият интелект Алиса отговорил, че „разбира задачата“, предоставил адресите на ключови съоръжения и дори пожелал успех на предполагаемия оператор.

Ако информацията, която не може да бъде проверена по независим път, е вярна, то тя разкрива колко лесно явно е да поразиш руските дейта центрове - един от големите шокове за Москва в последните дни.

🤖 Alice betrayed her own: Yandex's AI reportedly revealed the locations of the company's data centers to a supposed Ukrainian drone operator On October 8, Yandex blurred the locations of its data centers on its maps, apparently in an attempt to protect them from Ukrainian strikes. However, according to the independent outlet SOTA, a journalist posing as a Ukrainian drone operator asked Yandex's AI assistant, Alice, to help locate the company's remaining data centers. The AI replied that it “understood the task,” provided the addresses of key facilities, and even wished the supposed operator good luck. Alice, Alice, what have you done? 😂 — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

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Кампанията на Украйна с удари по "Яндекс"

Три поредни украински далекобойни атаки удариха три различни дейта центрове на монополиста в онлайн услугите в Русия - "Яндекс" (Yandex). Тези удари бяха отговор на руски атаки по украински дейта центрове основно в Киев. И изглежда, че украинските удари влияят не просто на живота на руснаците, защото редица услуги на компанията не работят както трябва, но дори и на изглеждащи по-далечни и несвързани с това "услуги".

Онлайн наблюдатели цитираха много интересен удар - по руските тролове и ботове в социалните мрежи, посочвайки намаляване на активността на известни не само български страници във Facebook, но и на такива в чужбина. Например крайнодясната политическа сила "Алтернатива за Германия" (АзГ) бе чувствително по-малко активна онлайн, а имаше допълнителни данни и как активността на руските ботове в световен мащаб се е сринала.

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