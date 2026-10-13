Спорт:

Алиса предаде своите: Изкуственият интелект на "Яндекс" явно е разкрил къде Украйна да удари центровете за данни

13 октомври 2026, 17:17 часа 1010 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Алиса предаде своите: Изкуственият интелект на "Яндекс" явно е разкрил къде Украйна да удари центровете за данни

Изкуственият интелект на „Яндекс“ е разкрил местоположението на центровете за данни на компанията на предполагаем украински оператор на дронове.  На 8 октомври „Яндекс“ замъгли местоположението на своите центрове за данни на картите си, очевидно в опит да ги защити от украински удари. Въпреки това - по информация на независимия руски канал SOTA - журналист, представящ се за украински оператор на дронове, помолил изкуствения интелект на фирмата, определяна за руския еквивалент на Google, да му помогне да открие останалите дейта центрове.

Още: Зеленски показа как да пазим изборите - взривяваш дейта центровете на "Яндекс" и готово (ВИДЕО)

Изкуственият интелект Алиса отговорил, че „разбира задачата“, предоставил адресите на ключови съоръжения и дори пожелал успех на предполагаемия оператор.

Ако информацията, която не може да бъде проверена по независим път, е вярна, то тя разкрива колко лесно явно е да поразиш руските дейта центрове - един от големите шокове за Москва в последните дни.

Още: Гърмят дейта центрове, украински съвет: "Яндекс", пробвахте ли да изключите и пак да включите?

Кампанията на Украйна с удари по "Яндекс"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Три поредни украински далекобойни атаки удариха три различни дейта центрове на монополиста в онлайн услугите в Русия - "Яндекс" (Yandex). Тези удари бяха отговор на руски атаки по украински дейта центрове основно в Киев. И изглежда, че украинските удари влияят не просто на живота на руснаците, защото редица услуги на компанията не работят както трябва, но дори и на изглеждащи по-далечни и несвързани с това "услуги".

Онлайн наблюдатели цитираха много интересен удар - по руските тролове и ботове в социалните мрежи, посочвайки намаляване на активността на известни не само български страници във Facebook, но и на такива в чужбина. Например крайнодясната политическа сила "Алтернатива за Германия" (АзГ) бе чувствително по-малко активна онлайн, а имаше допълнителни данни и как активността на руските ботове в световен мащаб се е сринала.

Още: Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Изкуствен интелект дейта център Яндекс център за данни Yandex война Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес