Анализ: Украинците са изправени пред най-тежката си зима от началото на войната

Украйна е лишена от справедлив и стабилен мир не само от имперските амбиции на Кремъл, но и от събитията на международната сцена. Това пише в анализ испанският El Pais, коментирайки действията на правителството на САЩ. Изданието отбелязва редица стъпки, предприети от Белия дом по отношение на Украйна, включително ограничения върху обмена на разузнавателна информация, работата на Starlink и споразумението за дизелово гориво с Русия. Президентът Володимир Зеленски не скри, че се чувства предаден от страна на американския президент Доналд Тръмп, но все пак се опитва да запази самообладание. Украинските цивилни обаче понасят основната тежест от тези действия на САЩ.

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„Животът в големи градове като Киев и Харков е усложнен от постоянните руски атаки, на които местните противовъздушни отбранителни системи не са в състояние да издържат. Спирането на основни услуги е станало нещо обичайно и няма признаци за подобрение. Основната цел на Москва сега е да спре доставките на вода, електричество и газ преди настъпването на зимата. Опитът за ограничаване на атаките срещу енергийната инфраструктура не беше нищо повече от мираж, в който малцина вярваха“, отбелязва изданието.

Украйна се готви за най-тежката зима от началото на войната

Прекъсванията на електрозахранването в Киев стават нещо обичайно и милиони жители се подготвят за най-тежката зима след войната. Според The ​​Wall Street Journal, налягането на водата в домовете периодично спада. Понякога прекъсванията на електрозахранването карат влаковете на метрото да спират насред тунелите. Наред със затъмненията, настроението на хората се влошава и те все по-често обмислят да напуснат града.

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Тази година руската армия се сблъсква с трудности на бойното поле в Източна Украйна, постигайки само незначителен напредък за сметка на огромни загуби. Разчетите на Москва сега са се насочили към война срещу украинските градове: кампания от ракетни удари и атаки с дронове с голям обсег, насочени към смазване на морала на населението.

Според Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания, Киев страда още повече от руските атаки тази година, тъй като енергийната инфраструктура на града е претърпяла колосални кумулативни щети през годините на войната. Той отбелязва, че Русия е нанесла сериозни, дългосрочни щети на производствените мощности на града миналата година. „Тази зима ще бъде цикъл от прекъсвания на електрозахранването, аварийни ремонти, възстановяване и след това още прекъсвания“, казва той.

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Досега засилващите се руски бомбардировки не са сломили волята на украинското общество за съпротива. Според анкетите, мнозинството от жителите на Киев са готови да търпят трудностите на войната толкова дълго, колкото е необходимо, за да спрат Русия. Страданията обаче се засилват и все повече хора се местят в Западна Украйна с надеждата да намерят относителна безопасност там. Според украинския уебсайт за недвижими имоти Lun, броят на свободните апартаменти под наем в Киев се е увеличил с почти две трети от август насам. В градовете в Западна Украйна, за разлика от това, наемите се покачват, а броят на свободните апартаменти намалява, според данни на Lun. Въпреки това, никъде в Украйна – дори в западните региони – няма пълна сигурност от руски ракети и дронове.

Ситуацията на фронта

Журналисти от El Pais посетиха командния пункт на Силите за отбрана близо до Краматорск и отбелязаха, че фронтовата линия там почти не се променя и настъплението е на практика спряло. Заместник-командирът на батальона Роман заяви, че времето в момента пречи на украинските оператори на дронове да се сблъскат с окупаторите. Това позволява на руснаците да напредват по суша. В резултат на това руснаците напредват, макар и бавно.

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Роман обясни, че хиляди руски нашественици все още се опитват да настъпят и да превземат Краматорск, най-големия град в Донбас, контролиран от Украйна. Роман вярва, че Путин няма да се откаже от него. Това тревожи украинските военни, които смятат, че Краматорск, подобно на Бахмут и други градове преди него, може да падне.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че войната в Украйна продължава заради проблема с Донбас. Той отбеляза, че Русия иска да поеме контрол над региона, но не може да го направи със сила, а Украйна отказва да предаде тази територия на Путин като част от каквато и да е сделка за мир.

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Междувременно, „Икономист“ разкри подробности за нов мирен план, предлаган от САЩ. Според този план в Донбас може да бъде създадена демилитаризирана зона. Изданието обаче не уточнява кой ще я контролира. Украйна също така ще трябва официално да се откаже от членството си в НАТО, като в замяна Киев ще получи членство в ЕС.

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