Атака, удар, взрив: Съдбата на руски военен завод в Московска област (ВИДЕО)

Далекобойни украински дронове са успели да нанесат успешен удар по руското военно поделение №42708 (АД "75 Арсенал") в Серпухов, Московска област. "75 Арсенал" представлява предприятие на руското военно министерство. А че е имало успешен удар показва анализ на геолокализирани видеокадри. Отделно, жители на Серпухов коментират в местни чат стаи в Телеграм, че са чули мощни взривове и са видели летящи дронове и ракети.

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Геолокализираният анализ е на ASTRA, руски информационен опозиционен телеграм канал, обявен за "чуждестранен агент" в Русия от 2 години насам. Украинският мониторингов канал Exilenova+ също публикува геолокализация на удара. АД "75 Арсенал" се намира на адрес Московско шосе 64А. Заводът, основан през 1949 г. и подчинен на Главно ракетно-артилерийско управление (ГРАУ), произвежда оръжия и боеприпаси, а също така ремонтира военна техника и оръжия (артилерийски системи, ракетни установки като "Бук" и др.).

Кметът на Москва Сергей Собянин вече съобщи в официалния си канал в Телеграм, че 630 безпилотни летателни апарата са летели към Московска област от 20:30 ч. на 21 октомври до 4:00 ч. сутринта на 22 октомври. Според него "повечето от тях" са били унищожени от силите на противовъздушната отбрана далеч от руската столица, а други 163 дрона са били свалени при приближаване към Москва. "Двама души са ранени в квартал Вороново в Нова Москва. Те получават необходимата медицинска помощ", каза Собянин. За сметка на това, поне засега губернаторът на Московска област Андрей Воробьов не е обелил и думичка.

Същевременно, отново в Телеграм, губернаторът на Липецка област Игор Артамонов съобщи за ударена многоетажна жилищна сграда и щети по болница в Липецк. Това е потвърдено от нови геолокализирани анализи на ASTRA - ТУК и ТУК! Поликлиниката се намира на около 3,5 километра от жилищния комплекс.

Отделно, губернаторът на Тула Дмитрий Миляев потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че е имало въздушна атака, свалени били 70 дрона и има щети по частни имоти. Засега не е ясно каква е била основната цел на атаката.

В малките часове на нощта украинската столица Киев пак беше атакувана от руски далекобойни дронове, има данни и за балистични ракети. Повторна атака стана около 4:30-5:00 часа сутринта. Спряно е движението по Южния мост в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко потвърждава в серия от публикации в канала си в Телеграм, че има щети по инфраструктура на метрото, което минава през моста. По негови данни досега има 15 ранени, 8 са приети в болница, сред ранените има и две деца на по 15 години. В Печорски район руснаците са ударили сграда на "Бърза помощ", има щети по 6 линейки, но няма пострадали медици - Още: Мощни експлозии разтърсиха Киев, има поразени жилищни сгради (ВИДЕО)

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