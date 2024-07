Безредици и бой с полицията след убийството на 3 деца в Саутпорт (ВИДЕО)

Полицията в английското графство Мърсисайд съобщи, че 22 служители на реда са пострадали при размирици в Саутпорт, които избухнаха, след като 3 момичета бяха убити с нож (третото починало дете е 9-годишно момиченце, другите 2 са момиченца на 6 и 7 годинки), а още 8 деца бяха тежко ранени в лятна детска занималня за танци и йога в крайбрежния британски град, предаде ДПА. Има обаче данни за повече ранени полицаи - 39.

❗️🔪🇬🇧 - A third child, a nine-year-old girl, died after the knife attack in Southport, England.



The 17-year-old man, who moved from Rwanda and lived with his family in a nearby village, is accused of attacking children, resulting in the deaths of three girls aged six, seven… pic.twitter.com/9BBCRDU0oG — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 30, 2024

Според разследващите нападението не е свързано с тероризъм. Полицията съобщи, че е задържала 17-годишен младеж от Уелс и предупреди, че в интернет се разпространяват неверни слухове, че заподозреният е кандидат за убежище, пристигнал в Обединеното кралство с лодка. По неофициална информация заподозреният е роден в рамките на Обединеното кралство, но родителите му били мигранти от Руанда.

Пред джамията в Саутпорт тази вечер се събраха демонстранти, които влязоха в сблъсъци със силите на реда. 8 полицаи са получили сериозни наранявания, уточнява БТА.

Участниците в размириците, сред които е имало има и привърженици на крайнодясната Английска лига за защита, са запалили полицейски бус и автомобили на граждани, хвърляли са тухли по местната джамия и са повредили магазин.

Massive protests rock Southport in England after three girls were stabbed to death at a dance class yesterday. Hundreds of Protestors are clashing with Police outside a Mosque. Riot Police has been deployed to control the situation. pic.twitter.com/UgRM5a9EGS — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 30, 2024

Мерки

От 19:54 ч. местно време (18:54 по Гринуич) е влязла в сила 24-часова заповед, която дава на полицаите по-големи правомощия за спиране и претърсване на лица. Полиция увери, че тази мярка има за цел да предотврати нови прояви на насилие и че няма да засегне редовите граждани, които ще могат спокойно да изпълняват ежедневните си задължения.

Британският министър на вътрешните работи Ивет Купър осъди агресията. "Това е пълен позор... В този момент всеки трябва да проявява уважение към общността и към полицията", заяви Купър. "Сцените на бандитизъм, които видяхме тази вечер по улиците на Саутпорт, нямат нищо общо с начина, по който жителите на Саутпорт се събраха, за си окажат взаимна подкрепа и за да застанат зад скърбящите семейства", каза още министърът. Тя подчерта, че не бива да се спекулира с мотивите и обстоятелствата около престъплението.

