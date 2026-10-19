Британски военен: Заедно с Франция не трябва да чакаме на САЩ, можем да защитим Украйна от Путин

На фона на провала на сухопътната офанзива на руската армия, Владимир Путин се опитва да сломи морала на украинския народ. За тази цел Путин повтаря стратегията, която руската армия използва в Сирия, пише британският полковник Хамиш де Бретън-Гордън в колонка за The Telegraph. Както пише авторът, страните от НАТО могат да защитят украинските цивилни от руска кампания, насочена към унищожаване на тяхното електрозахранване, отопление и водоснабдяване. Нещо повече, НАТО може да направи това, без да се ангажира с пряка война с Русия.

Путин се опитва да остави милиони хора без ток, вода и отопление, избирайки най-студените месеци от годината, за да започне атаките си. Той вярва, че това ще му позволи да извлече отстъпки от Украйна. „Европа не може да си позволи да чака Вашингтон да реши какво да прави по-нататък. Великобритания, Франция и техните съюзници от НАТО притежават внушителна въздушна мощ. Те трябва спешно да проучат възможността да я използват в отбранителна цел, за да защитят украинските цивилни от руските ракети и дронове“, настоява авторът, припомняйки, че британски и френски ракети вече са демонстрирали способността си да свалят ирански дронове в Близкия изток.

Още: Горящият Санкт Петербург, родният град на Путин: Руските телевизии дадоха под 2 минути репортажи (ВИДЕА)

Според него, за да се повтори това в Украйна, е необходимо правилно планиране и защита на съюзническите самолети. Той призовава НАТО да създаде отбранителна мисия за защита на части от Украйна. Трябва да се вземе предвид и високата цена на въоръжението на изтребителите, тъй като F-35, които могат да действат незабелязано от руските радари, използват ракети на стойност до 2 милиона долара всяка.

Авторът смята, че използването на подобни средства за защита на цивилното население ще направи Украйна по-трудна цел за руската армия. Западните съюзници ще могат да съдействат с ремонти и резервен капацитет за поддържане на доставките на електроенергия и функционирането на икономиката. Всичко това, заедно с удържането на фронтовата линия, ще помогне „да се стеснят възможностите на Кремъл“ и „може да помогне да се убеди Москва да преговаря и да даде на Украйна по-голям шанс за постигане на справедлив мир от позиция на сила“.

Още: Много е иновативно да платим на Путин за дизел без да има мир в Украйна: Покъртително от енергийния министър на САЩ (ВИДЕО)

Припомняме, че на 17 октомври румънски изтребители F-16 свалиха два дрона клас "Геран" над териториалните води на страната. Министърът на отбраната Раду Мируца съобщи, че първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство около 17:59 ч. и е бил свален „в рамките на две минути“ на 25 километра югоизточно от град Сулина.

Същевременно стана ясно, че Украйна е постигнала споразумение с Белгия за трансфер на допълнителни изтребители F-16 до края на 2026 г. Те се използват за сваляне на „Шахед“-и и се доказват като изключително ефективни в тази задача.

Още: Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО)