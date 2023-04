Британското разузнаване: Руснаците имат по-малко загуби през април, защото преминаха в отбрана

Анализаторите отбелязват, че през април 2023 г. дневните загуби на руснаците са намалели с около 30% след като са били особено големи през януари-март.

Те посочват, че данните, публикувани от украинския генерален щаб, показват намаляване на руските жертви от средно 776 души на ден до 568 дневно през април.

„Разузнаването не може да потвърди конкретната методология, която Украйна използва, но общата тенденция вероятно е точна. Много е вероятно руските жертви да са намалели, след като опитите им за зимна офанзива не постигнаха целите си и сега руските сили са съсредоточени върху подготовката за очакваната контраофанзива на Украйна", се отбелязва в доклада.

Освен това британското разузнаване казва, че въпреки че състоянието на почвата през пролетта наистина затруднява воденето на военни действия, руската пропаганда преувеличава влиянието на този фактор върху очакваното контранастъпление на Украйна.

Анализаторите смятат, че изградените от Русия отбранителни линии по фронта в Запорожка област могат да създадат известни трудности за украинското контранастъпление, но тяхната ефективност ще зависи от това дали има достатъчно личен състав с адекватна огнева поддръжка.

