Българин е осъден на три години затвор в Австрия за кражби с взлом във Виена

Българин беше осъден днес на три години затвор в Австрия за кражби с взлом в столицата Виена на Бъдни вечер, съобщиха АПА и БТА. 44-годишният мъж ще трябва да плати и обезщетение в размер на около 435 000 евро на засегнатите хора и на съответната застрахователна компания.

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На 24 декември миналата година българинът проникнал с взлом в три апартамента на улица „Вердерторгасе“ в центъра на Виена, откъдето откраднал различни вещи, а в две жилища не успял да влезе. От един мезонет мъжът откраднал скъпи вещи за 1 милион евро, предава bTV. Българинът, който работи като шофьор в столицата на съседна Словакия – Братислава, прие присъдата. Прокурорът по делото не направи изявление.

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