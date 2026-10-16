Десетки пострадали при сблъсък между микробус и влак в тунела под Ламанша (СНИМКИ)

Най-малко 19 души са пострадали при сблъсък между микробус и влак на товарна платформа на Евротунела в Северна Франция, пише Reuters. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, съобщиха местните власти. По информация на префектурата нито един от пострадалите не е с опасност за живота.
Nineteen people have been injured after a minibus carrying HGV drivers collided with a Le Shuttle train at the Channel Tunnel terminal in Pas-de-Calais. Initial reports from France said the minibus was lying on its side near the entrance to the tunnel, on a level crossing, before being struck by a train. French officials later said that, for reasons still unknown, the minibus struck the shuttle as it was departing. Two people, including the minibus driver, were critically injured and airlifted to the University Hospital in Lille. The other 17 were taken to hospitals across northern France. The minibus was transporting truck drivers preparing to board Le Shuttle. An investigation has been launched into exactly how the collision happened. Eurostar and freight services have not been disrupted. #Eurotunnel #LeShuttle #Calais #ChannelTunnel— BPI News (@BPINewsOrg) October 15, 2026
Микробусът е превозвал шофьори на камиони, които са се подготвяли да се качат на влак от услугата Le Shuttle, осигуряваща транспорт през тунела под Ламанша. Превозното средство се е сблъскало с влак, който се е готвел да потегли от платформата на терминала на Евротунела.
На мястото на инцидента са изпратени линейки, медицински хеликоптер и полицейски екипи. Към момента не се съобщава каква е причината за катастрофата.