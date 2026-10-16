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Десетки пострадали при сблъсък между микробус и влак в тунела под Ламанша (СНИМКИ)

16 октомври 2026, 2:27 часа 2481 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Десетки пострадали при сблъсък между микробус и влак в тунела под Ламанша (СНИМКИ)

Най-малко 19 души са пострадали при сблъсък между микробус и влак на товарна платформа на Евротунела в Северна Франция, пише Reuters. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, съобщиха местните власти. По информация на префектурата нито един от пострадалите не е с опасност за живота.

Микробусът е превозвал шофьори на камиони, които са се подготвяли да се качат на влак от услугата Le Shuttle, осигуряваща транспорт през тунела под Ламанша. Превозното средство се е сблъскало с влак, който се е готвел да потегли от платформата на терминала на Евротунела.

На мястото на инцидента са изпратени линейки, медицински хеликоптер и полицейски екипи. Към момента не се съобщава каква е причината за катастрофата.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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