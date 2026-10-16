Дъжд от дронове затвори всички летища в Москва (ВИДЕО)

Цяла нощ и четирите московски летища (Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево) бяха затворени след атака с дронове. Чак след 5:00 часа сутринта "Росавиация" обяви, че те са възобновили работа - летищата не са работели около 5-6 часа, защото беше въведен извънреден режим още около час преди полунощ българско време. Всичко това на фона на множество взривове и по пътя към Москва, през други руски области, като например Владимирска.

Due to the overnight Ukrainian drone attack, flight restrictions were imposed at Moscow airports, and dozens of flights were canceled. In St. Petersburg, mobile internet services were restricted. #Russia https://t.co/esuenuRPAD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 16, 2026

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Росавиация съобщи, че мерките са взети за осигуряване на безопасността на полетите. Повече от 20 самолета, летящи към Москва, са пренасочени към други градове. В няколко публикации в официалния канал на кмета на Москва Сергей Собянин има отчет за свалени дронове през нощта - дотук 79, по думите му. Съобщенията са 6 - от 23:16 часа на 15 октомври до 3:21 часа на 16 октомври. После Собянин заяви, че свалените дронове са 94. Според украинския мониторингов канал "Труха" тази нощ срещу цели в Руската федерация са изстреляни над 250 далекобойни дрона, както и ракети "Фламинго".

Движението е спряно и в покрайнините на Ярославъл в посока Москва, според руското министерство на извънредните ситуации за Ярославска област. Обявена е била червена тревога за дронове в Ярославска област. Взривове и активност на руската противовъздушна отбрана в Смоленск и Рязан, както и във Владимирска област - Александър Авдеев, губернаторът на Владимир, засега не е коментирал в официалния си канал в Телеграм. Същото е положението и с губернатора на Рязанска област Павел Малков, както и с този на Смоленск - Василий Анохин. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има пожар в складови помещения след атака с дронове, имало и ранен мъж.

Впоследствие Авдеев обяви в официалния си канал в Телеграм, че "има незначителни щети" по атакувана от украинските далекобойни дронове "инфраструктура за отопление", вероятно става въпрос за ТЕЦ.

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