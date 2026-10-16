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Дъжд от дронове затвори всички летища в Москва (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 6:38 часа 2965 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Дъжд от дронове затвори всички летища в Москва (ВИДЕО)

Цяла нощ и четирите московски летища (Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево) бяха затворени след атака с дронове. Чак след 5:00 часа сутринта "Росавиация" обяви, че те са възобновили работа - летищата не са работели около 5-6 часа, защото беше въведен извънреден режим още около час преди полунощ българско време. Всичко това на фона на множество взривове и по пътя към Москва, през други руски области, като например Владимирска.

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Росавиация съобщи, че мерките са взети за осигуряване на безопасността на полетите. Повече от 20 самолета, летящи към Москва, са пренасочени към други градове. В няколко публикации в официалния канал на кмета на Москва Сергей Собянин има отчет за свалени дронове през нощта - дотук 79, по думите му. Съобщенията са 6 - от 23:16 часа на 15 октомври до 3:21 часа на 16 октомври. После Собянин заяви, че свалените дронове са 94. Според украинския мониторингов канал "Труха" тази нощ срещу цели в Руската федерация са изстреляни над 250 далекобойни дрона, както и ракети "Фламинго".

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Движението е спряно и в покрайнините на Ярославъл в посока Москва, според руското министерство на извънредните ситуации за Ярославска област. Обявена е била червена тревога за дронове в Ярославска област. Взривове и активност на руската противовъздушна отбрана в Смоленск и Рязан, както и във Владимирска област - Александър Авдеев, губернаторът на Владимир, засега не е коментирал в официалния си канал в Телеграм. Същото е положението и с губернатора на Рязанска област Павел Малков, както и с този на Смоленск - Василий Анохин. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има пожар в складови помещения след атака с дронове, имало и ранен мъж.

Впоследствие Авдеев обяви в официалния си канал в Телеграм, че "има незначителни щети" по атакувана от украинските далекобойни дронове "инфраструктура за отопление", вероятно става въпрос за ТЕЦ.

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ТЕЦ Москва война Украйна Рязан атака с дронове Владимир
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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