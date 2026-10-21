ЕС разследва известни руски групи - с фалшификати за протестите във Франция влияят на мисленето ни (ВИДЕО)

Европейският съюз разследва дали външен фактор подклажда безредиците във Франция, като най-голямо внимание около разпространяваното съдържание онлайн за ученическите протести се обръща на предполагаемите руски кампании, съобщава Financial Times. Европейските регулаторни органи проучват дали чужди държави са се опитали да повлияят на събитията. Те разследват също така изблиците на насилие и мародерство в други европейски държави. Проруски и крайнодесни профили са разпространявали видеоклипове с насилие, за да засилят хаоса, твърдят запознати с проучванията.

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Анализатори също така са установили признаци за възможно информационно влияние от страна на Иран и Алжир.

Към момента обаче няма конкретни доказателства, че чужди държави са организирали безредиците или са повлияли значително на хода им.

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Цитираните руски участници са доста известни

Давид Колон, изследовател в областта на дезинформацията в Парижкия институт за политически науки Sciences Po, казва, че лидери на общественото мнение, свързани с Кремъл, са разпространявали фалшиви новини за случващото се във Франция. В това число влизат лица, свързани с кампанията "Щурм-1516" - руска дезинформационна мрежа и група за влияние, управлявана от руското военно разузнаване (ГРУ). Тя е определяна от експерти по киберсигурност като едно от най-мощните тайни оръжия на Кремъл в информационната война. Основната ѝ дейност е насочена към чуждестранна аудитория с цел манипулиране на общественото мнение и насаждане на антизападни настроения.

Колон споменава и руската мрежа за влияние „Матрьошка“. Тя е насочена основно срещу европейските държави и САЩ, като целта ѝ също е да манипулира общественото мнение, да засилва политическата поляризация и да подкопава доверието в демократичните институции и медиите.

Според изследователя обаче проруските активисти не са инициирали демонстрациите, нито са определяли хода на събитията - те само са ги използвали като повод да прокарат руските наративи.

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A Kremlin connection? France investigates possible Russian interference in the unrest According to the Financial Times, pro-Russian accounts may have spread violent footage and disinformation about the protests, potentially fueling riots in France and other countries. The investigation is still in its early stages. Italian Defence Minister Guido Crosetto described the unrest as part of a hybrid war being waged against Europe through TikTok, YouTube and other social media platforms. He believes the West still fails to grasp the scale of the threat and is doing nothing to counter it. What do you think? Did Russia have a hand in the unrest? — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Медиите идентифицираха профили, които са публикували видеоклипове, представяни лъжливо като кадри от Франция. Запис, показващ протестиращи, които използват фойерверки, събра близо 6 милиона преглеждания в социалната мрежа X. Всъщност той е заснет през 2024 г. по време на протестите в грузинската столица Тбилиси.

Как действа Европа срещу всичко това?

Европейските правителства са възложили на разузнавателните служби да разследват дали руски агенти са играли по-активна роля в подклаждането на насилието. Разследването във Франция в момента е в ранен етап.

Европейската комисия обсъди сътрудничеството с френските власти по отношение на платформите X, Instagram и TikTok. Регулаторните органи също така призовават онлайн платформите да премахнат обявите за стоки, които може да са били откраднати по време на мародерствата.

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Брюксел предупреди, че ако рисковете станат системни и платформите откажат да сътрудничат, Европейската комисия може да се намеси.

Представители на европейските разузнавателни служби подчертават, че безредиците може да произтичат предимно от вътрешни причини. Те включват недоволство от държавните институции и политическа радикализация. Би било прекалено опростяване да се твърди, че руснаците са виновни за всичко, казва неназован европейски разузнавателен служител, цитиран от Financial Times.

Безредиците във Франция и други страни в Европа се случват на фона на засилващите се руски хибридни атаки срещу Запада. През септември във Франция започнаха протести с участието на ученици, които изискваха по-добри условия. На 17 и 18 октомври в страната избухнаха безредици, при които бяха нанесени щети на най-малко 2000 магазина и други търговски обекти.

Безредици имаше и в Милано, Италия. Правителството реши да разположи там 500 военнослужещи. Демонстрации от подобен характер се разпространиха още в Белгия, Португалия, Испания (макар и в по-ограничен мащаб), Албания.

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На 19 октомври френските власти въведоха частичен полицейски час в Париж, Марсилия, Ница и няколко други града поради безредици, възникнали по време на протестите. Френският министър-председател Себастиен Лекорню подчерта, че към момента частичният и локализиран полицейски час е по-подходящата мярка.