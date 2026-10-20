Ескалация: Южна Корея отзовава още дипломати от Украйна

Южна Корея ще отзове още служители на дипломатическата си мисия в Украйна, след като не получи конструктивен отговор от украинската страна. Това съобщи южнокорейското Министерство на външните работи. Спорът между двете страни относно прехвърлянето на севернокорейски военнопленници не стихва.

"След отзоваването на посланика от Украйна – мярка, която не предизвика никаква конструктивна реакция от страна на украинските власти, и предвид постоянната заплаха от въздушни удари на територията на цяла Украйна, която усложнява гарантирането на сигурността на дипломатическия персонал, правителството реши да върне у дома част от служителите на дипломатическата си мисия", обяви Пак Ду-сун, говорителят на южнокорейското Министерство на външните работи.

В началото на този месец Южна Корея обяви, че отзовава посланика си от Киев, като разкритикува украинския президент Володимир Зеленски за това, че публично е споменал за прехвърлянето в Сеул на двама севернокорейски войници, пленени от украинската армия. Южнокорейските власти са искали въпросът да остане поверителен.

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Президентът на Южна Корея И Дже-мьон също така поиска официално извинение от Украйна, изразявайки опасения, че разкриването на поверителната информация може да застраши семействата на военнопленниците.

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