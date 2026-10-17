Ето кога изписват папа Лъв XIV от болницата

Очаква се папа Лъв XIV да бъде изписан от болницата днес следобед след операция заради рак на белия дроб, съобщи Ватиканът, цитиран от "Ройтерс". Кръвните изследвания и образната диагностика на гръдния кош са показали, че състоянието му позволява да се прибере у дома. Утре той ще отправи молитви от апартамента си във Ватикана към поклонниците на площад "Свети Петър". Това ще бъде първата му публична проява, откакто постъпи в болница. Още: След тежка операция: Тръмп пожела бързо възстановяване на папа Лъв XIV

След рак на белия дроб

71-годишният папа е диагностициран с белодробен аденокарцином — най-разпространената форма на рак на белия дроб. Във вторник лекарите отстраниха долния дял на десния му бял дроб по време на операция в римската болница "Джемели".

Лекарите на папата съобщиха, че операцията е преминала успешно, без усложнения. Те все още не са разкрили размера на тумора, нито дали заболяването се е разпространило към близките лимфни възли — фактори от ключово значение за определяне на прогнозата.

Диагнозата рак при папа, известен с относително младата си възраст и енергичност и избран на поста едва през май 2025 г., предизвика шок и породи въпроси за бъдещото развитие на понтификата му, докато той се справя със заболяването.

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