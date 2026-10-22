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Европа търси главен преговарящ с Путин за Украйна?

22 октомври 2026, 0:35 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Европа търси главен преговарящ с Путин за Украйна?

Сред европейските правителства нараства разбирането, че скоро може да се наложи да номинират кандидат, който да ръководи директните преговори с руския лидер Владимир Путин за мирно разрешаване на ситуацията в Украйна, пише Politico. Отбелязва се, че основната трудност се състои в това да се реши кой точно трябва да поеме такава трудна и рискована задача.

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„Президентът Путин не възприема Европейския съюз като авторитетна сила. Той отказва да води диалог както с Урсула фон дер Лайен, така и с Кая Калас. Той също така е спрял да общува с други европейски лидери, сред които и Еманюел Макрон“, каза чешкият президент Петър Павел. Той добави, че ЕС трябва „да определи лице или група хора, които могат да говорят от името на Европа“. Според Павел, това не е задължително да е от ЕС или НАТО; достатъчни са лидери, упълномощени от други да водят преговори.

През последните дни Доналд Тръмп разтревожи Украйна и нейните европейски съюзници, като заобиколи преговорите им с Путин. Междувременно той изглежда все по-склонен да подкрепи Русия в конфликта, който вече продължава близо пет години. Важно е да се отбележи, че това възобнови дебата в Брюксел и извън него относно нуждата на Европа от собствен директен канал за комуникация с Кремъл – за да се защитят интересите на региона и да се засили способността на Украйна да се съпротивлява на налагането на неблагоприятни мирни условия.

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„Колкото и неприятно да е да се признае, наличието на някакъв канал за комуникация с Путин би било полезно. Нямам особени илюзии, че това ще даде значителни резултати в краткосрочен план, но наличието на канал, който може да се използва, когато се появи подходяща възможност, изобщо не е лошо нещо“, категоричен е Дейвид Лидингтън, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени военни в Лондон.

Кой да е кандидатът?

Дипломати и длъжностни лица все още не са постигнали консенсус относно това кой би бил най-подходящ да представлява Европа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен проведе директни разговори с Тръмп по търговски въпроси, докато председателят на Европейския съвет Антонио Коща преди това установи канал за комуникация с Кремъл чрез своя офис. Друга ключова фигура, способна да представлява интересите на целия Европейски съюз, е върховният представител на ЕС Кая Калас.

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Както обаче отбелязва дипломат от една страна от ЕС, властите в коридорите на Брюксел трябва да осъзнаят, че сделка с участието на Путин и Тръмп няма да бъде изградена според правилата и протоколите на Европейския съюз. „Не можем да се появим там като група от трима или четирима, всеки от които да говори от името на ЕС. Изборът кой в ​​крайна сметка ще представлява ЕС трябва да се основава на максимална ефективност, а не на лични борби за власт или на нечии нарцистични амбиции“, каза той.

Ще поеме ли Стуб инициативата?

Изданието пише, че финландският президент Александър Стуб, който действа извън бюрокрацията на ЕС, е особено забележителен. Два ключови фактора говорят в негова полза: първо, той има може би най-добрите отношения с Тръмп от всички лидери на ЕС; второ, Финландия има богат опит във взаимодействието с Русия.

„Стуб е интересен именно заради опита и традицията на Финландия в диалога с Русия. В Европа най-добре знаят какво е необходимо, за да се гарантира собствената сигурност при подобни обстоятелства“, обяснява експерт пред Politico.

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Друг дипломат от ЕС отбеляза, че Стуб е „единственият досега, който е показал готовност“ да поеме политическо ръководство на високо ниво; той би могъл да служи като европейски представител на бъдеща среща на върха за мир.

Бьорн Зайберт, най-близкият помощник на Урсула фон дер Лайен, също присъства на срещата в Осло. Трети европейски дипломат заяви, че е от решаващо значение самият ЕС да бъде представен в преговорите, а не само малка група влиятелни държави като Германия, Франция и Обединеното кралство.

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Според него това означава, че както Зайберт, така и Педро Лурти, най-важният помощник на Коща, трябва да присъстват на масата за преговори по време на подготвителния етап, а държавите-членки на ЕС трябва да бъдат своевременно информирани за напредъка на преговорния процес.

Апел към Коща

На среща на върха в Брюксел миналата седмица европейските лидери попитали Коща дали е време да разговаря с Путин, според друг дипломат от ЕС. „Коща отговори, че не, няма да говори с Путин в момента. Но той трябва да започне диалог с Путин, ако искаме да играем някаква роля в преговорите. Като отказваме да общуваме, ние само играем в полза на опонентите си“, каза той.

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Дипломатът отбеляза, че Коща би бил по-подходящ за подобна задача от фон дер Лайен или Калас, като и двамата се възприемат като твърде дълбоко ангажирани с подкрепата на Украйна, за да представляват ефективно интересите на ЕС на лидерско ниво. „Коща изглежда е по-безпристрастен медиатор“, заключава източникът.

Преговорите с Русия

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна е получила информация от Съединените щати, че Русия подкрепя тристранна среща с представители на Вашингтон и Киев на техническо ниво за провеждане на мирни преговори.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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