Войната в Украйна:

Франция: Не се лъжете от Путин, Европа предоставя 2/3 от разузнавателните данни на Украйна

15 октомври 2026, 17:02 часа 3352 прочитания 2 коментара
Снимка: Envato
Франция: Не се лъжете от Путин, Европа предоставя 2/3 от разузнавателните данни на Украйна

Приблизително две трети от разузнавателната информация, която Украйна получава, идва от европейски страни, включително Франция. Това каза френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за France Info. "Нека не се поддаваме на пропагандата на Владимир Путин", каза той, като обърна внимание на това, че Москва постоянно се опитва да всее съмнения и раздор между Украйна и европейските й партньори. "Води се война не само на бойното поле, но и в съзнанието на хората", каза френският външен министър.

Двадесет пъти от началото на войната в Украйна ни казваха, че Украйна ще загуби, че Съединените щати изоставят Украйна. Но истината е, че Европа предоставя по-голямата част от подкрепата за Киев от много дълго време, каза Жан-Ноел Баро в интервюто.

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Франция американско разузнаване война Украйна сателитни данни
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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