Франция: Не се лъжете от Путин, Европа предоставя 2/3 от разузнавателните данни на Украйна

Приблизително две трети от разузнавателната информация, която Украйна получава, идва от европейски страни, включително Франция. Това каза френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за France Info. "Нека не се поддаваме на пропагандата на Владимир Путин", каза той, като обърна внимание на това, че Москва постоянно се опитва да всее съмнения и раздор между Украйна и европейските й партньори. "Води се война не само на бойното поле, но и в съзнанието на хората", каза френският външен министър.

Двадесет пъти от началото на войната в Украйна ни казваха, че Украйна ще загуби, че Съединените щати изоставят Украйна. Но истината е, че Европа предоставя по-голямата част от подкрепата за Киев от много дълго време, каза Жан-Ноел Баро в интервюто.

Няма да гласувам за мадам Льо Пен. Ние даваме нещо много важно: Зеленски