FT: Черно море се превърна в най-опасния корабен маршрут в света

Един регион на света се е превърнал в най-опасния за търговските моряци и това не е Ормузкият проток. Според Financial Times, повече моряци са загинали в Черно море тази година, отколкото във всеки друг воден басейн, надминавайки броя на смъртните случаи в Персийския залив.

Черно море, жизненоважен коридор за превоз на зърно и руски петрол, представлява по-голям риск за корабите, отколкото Близкия изток, според корабособствениците и морските организации. „Екипажите на петролни танкери, товарни кораби и зърновози, влизащи в Черно море близо до територията на ЕС и НАТО, са принудени да се борят с поток от атаки от дронове, ракети и лодки, натоварени с експлозиви, докато Русия и Украйна засилват борбата си за контрол над този жизненоважен корабен маршрут. Според някои оценки броят на атаките в Черно море е повече от шест пъти по-висок, отколкото в Персийския залив“, анализира изданието.

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„Според мен плаването по Черно море и акостирането в украински пристанища е практически самоубийство. Общото усещане е, че животът е постоянно изложен на риск“, заявява пред изданието председателят на Синдиката на работниците в морския транспорт на Украйна, Олег Григорюк.

Най-малко 570 кораба са били атакувани в Черно море

Според компанията за морска сигурност Ambrey и Международната морска организация, над 570 кораба са били атакувани в Черно море тази година, в резултат на което са загинали 40 моряци. За сравнение, в Ормузкия проток са регистрирани 24 смъртни случая.

Отбелязва се, че някои кораби са били под кръстосан огън по време на обстрел на пристанището, докато други са били умишлено атакувани. Според Амбри, през третото тримесечие е имало средно повече от четири атаки на ден. „Ситуацията е просто невероятна. Според мен всяко нападение срещу плавателен съд е нападение с намерение за убийство... Ако жилищен район бъде ударен два пъти на едно и също място, намерението е да се убие“, каза Салваторе Адорно, заместник-управител на брега на Sicilship, която управлява Wine Trader.

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В същото време румънският президент Никушор Дан обвини Русия в ескалация на войната на границата с територията на НАТО. „От началото на пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна, Черно море е регион с висок риск за търговското корабоплаване. Тези води бяха минирани в началото на конфликта и въпреки затишието на напрежението по време на споразумението за износ на зърно с Турция, постигнато с посредничеството на ООН, което се провали през 2023 г., Русия продължава да обстрелва украински пристанища“, отбелязва FT.

Отчитат рязко увеличение на атаките срещу кораби

Смущенията в сателитните навигационни системи на корабите също са често срещани и от двете страни. Това лято ответните атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура достигнаха своя връх. „Това е съвсем различна ситуация. От години следя въздействието на войната върху морската търговия, но никога не съм виждала нещо подобно“, каза Бриджит Диакън, директор на изследванията в Lloyd's List Intelligence.

Амбри съобщи, че приблизително 387 кораба са били повредени между юли и септември, което е пет пъти повече отколкото през предходното тримесечие. „Една от причините за ескалацията беше кампанията с дронове на Украйна срещу руски кораби, която започна с цел да прекъсне доставките на дизелово гориво от Крим, но бързо се разпространи върху корабоплаването в Керченския проток, където Азовско море се свързва с Черно море“, отбелязва статията.

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Амбри също така съобщи, че Русия е отговорна за приблизително 90% от атаките срещу кораби през последните 45 дни. Последиците от тези атаки са ясно видими в украинските пристанища на Одеса. Според TIS, най-големият частен пристанищен оператор в Украйна, пристанището е обработило по-малко от 10 кораба миналия месец, в сравнение с приблизително 400 през юли.

Тактики на атака на Русия и Украйна

Анализаторите по сигурността смятат, че атаките от двете страни са станали още по-смъртоносни за екипажите, като се има предвид, че Украйна е започнала да възприема руски тактики. „Преди Украйна атакуваше товарния колектор или изваждаше из строя машинното отделение или рулевата рубка. Сега, подобно на Русия, те атакуват мостовете и жилищните помещения, което може да доведе до увеличаване на жертвите на екипажа“, подчерта Томас Алекса, старши анализатор в Ambrey.

В същото време географията на атаките е станала много по-малко селективна. „Наистина сме изправени пред война без граници между Русия и Украйна, която ще засегне всички останали държави в Черноморския регион“, каза Андрей Клименко, ръководител на Черноморския институт за стратегически изследвания, мониторингова група. На свой ред украинският министър на земеделието Тарас Висоцки заяви, че екипажите „много се страхуват“ да работят в такива условия.

Атаките в пристанищата заплашват украинския износ на зърно

Украйна е пренасочила зърното през по-малки пристанища на Дунав, но министърът отбеляза, че е невъзможно да се използва пълноценно капацитетът на тези съоръжения, тъй като те са постоянно подложени на атаки. „Русия също така пренасочва зърно по значително по-скъпи маршрути през Балтийско море и от Владивосток в Далечния изток. Според данни от сателитно наблюдение от корабния брокер IFCHOR Galbraiths, доставките от пристанищата на Черно море и съседното Азовско море са възлизали на 201 000 тона през септември, което е една шеста от нивото от предходния месец“, съобщава Financial Times.

Москва също така започна да покрива флотилията си от петролни танкери с мрежи против дронове и използва по-сложни техники за заглушаване на GPS, за да избегне атаките на украински дронове.

В същото време Министерството на аграрното развитие на Украйна съобщи, че износът на селскостопански продукти от Киев по море е спаднал до 1,4 милиона тона през август – това е приблизително 75% под нивото отпреди войната.

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„Най-големият риск няма да са краткосрочните забавяния на корабоплаването днес, а по-скоро на полето следващата пролет. Приходите от износ се използват за плащане на гориво, семена и торове. Ако изходните канали на пристанищата бъдат блокирани и разходите за превоз на товари заличат оперативните печалби, малките и средни украински фермери просто няма да имат средства за сеитба“, каза този месец Андрий Веревски, ръководител на Kernel, голям украински износител на слънчогледово олио.

По-нататъшна ескалация в Черно море

Експертът Клименко, който отдавна следи ситуацията в Черно море, се опасява, че ситуацията само ще се влоши, освен ако не се намесят силите на НАТО, което е малко вероятно, въпреки че Европейският парламент призова за военноморска операция на ЕС в Черно море, позовавайки се на „смъртоносни атаки“. „Наивно е да се надяваме на някакъв вид прекратяване на огъня в Черно море в момента. За съжаление, войната не само ще продължи, но и ще ескалира и ще се разшири“, добави той.

Ситуацията в Черно море

По-рано стана ясно, че Румъния предлага създаването на нова структура за гарантиране на сигурността в Черно море. Прессекретарят на ВМС на Украйна Дмитро Плетенчук заяви, че Украйна приветства тази инициатива.

„Това, разбира се, е въпрос на далечното бъдеще. Ние от своя страна, разбира се, сме в постоянен контакт с нашите съседи и партньори. Що се отнася до инициативите, насочени към осигуряване на безопасността на гражданското корабоплаване в нашите собствени води, това може само да се приветства. Но във всеки случай е напълно логично в някакъв момент да последва отговор на провокациите, извършвани от Руската федерация“, подчерта той. Военноморските сили реагираха и на руски атаки срещу цивилни кораби в Черно море. Според Плетенчук ситуацията е възмутителна, тъй като това вече са териториални води на НАТО.