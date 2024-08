Чеченският генерал Апти Алаудинов, който е начело на отряда "Ахмат" и е приближен на чеченския лидер Рамзан Кадиров, продължава да настоява, че градчето Суджа не е под украински контрол. Той говори така в момент, в който украински телевизии снимат и правят репортажи съвсем спокойно от Суджа.

"Основните сили на ВСУ в района на Курск са спрени, по-голямата част от личния състав на противника е унищожен. Украинските военни не контролират Суджа, в града има руски части и се водят боеве", уверява Алаудинов и то пред забраненото да работи в ЕС заради лъжи руско издание RT: Руският град Суджа е непокътнат след превземането му от ВСУ (ВИДЕО)

На този фон, украинският телевизионен канал ТСН излъчи как украински военни свалят руското знаме от една от сградите на общината в Суджа.

Ukrainian journalists showed footage from Kursk Region



According to ТСН, the city was not badly damaged. There is some damage from aerial bombs that are dropped by the Russians themselves.



Ukrainian journalists showed footage of the removal of the Russian flag from one of the… pic.twitter.com/ulFahyFImc