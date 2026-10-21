Германия повиши нивото на заплаха от руски саботаж срещу армията

Германската армия повиши оценката си за риска от руски саботаж до ниво „значително“. Информацията беше потвърдена от говорител на Министерството на отбраната пред ДПА. За решението първи съобщиха германският вестник „Зюддойче цайтунг“ и радио Ве Де Ер, позовавайки се на вътрешен документ на Бундесвера.

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Като основание за повишената тревога се посочват няколко скорошни инцидента, сред които откриването на части от дрон в близост до военновъздушна база в Северна Германия.

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Според оценката на германските военни Русия „почти със сигурност“ разполага с капацитет за саботажни действия срещу военни части и обекти, като вероятността да има и засилено намерение за подобни атаки се определя като висока. От германското Министерство на отбраната съобщиха, че се обсъжда разширяване на мерките за сигурност. Оттам уточниха, че подобен анализ е част от стандартните процедури.

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Германия, която в момента е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна, е в повишена готовност след инцидент през август. Тогава в близост до украински товарен самолет на летището в Лайпциг бяха открити дронове с експлозиви. Берлин официално обвини Москва в опит за атака, но руските власти отхвърлиха обвиненията, припомня БТА.