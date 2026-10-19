Германски кмет е заплашен със смърт заради поставяне на статуя на дявола

В германския град Еслинген в Баден-Вюртемберг бронзова статуя на дявола, поставена на градския площад, предизвика спор, който ескалира до смъртни заплахи срещу кмета. Скулптурата с височина 2,5 метра беше открита на 4 октомври в чест на 1250-годишнината на града. Творбата, оценена на приблизително 200 000 евро, е подарък от местна компания за пенливи вина.
Статуята, дело на художника Тим Бенгел, изобразява дявола от местна легенда, според която някога продавачка е успяла да го изгони от града с помощта на лук. Жителите на града обаче питат защо е избран точно образът на дявола, а не на продавачката и смятат, че това е "гавра с християнската традиция". Крайнодесни и популистки групи дори говорят за "въвеждане на сатанизъм в публичното пространство".
Онлайн петицията срещу скулптурата вече е събрала над 5600 подписа с искане статуята да бъде премахната или заменена със статуя на продавачката. Неизвестни лица са я залели с черна боя и са нарисували християнски символи и кръстове върху нея.
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Конфликтът е засегнал особено кмета на града Матиас Клопфер. Според градските власти той е получил обиди и директни смъртни заплахи. Полицията е започнала разследване.
Междувременно Евангелската църква заяви, че скулптурата "не представлява заплаха за християнската вяра и не насърчава разпространението на сатанизма". Деканът на Евангелската църква в Еслинген, Клаус-Петер Людке, се е опитал да успокои страстите, заявявайки: "Ние, църквите в Еслинген, не се страхуваме от дявола. Исус го е победил, а легендата показва именно неговото поражение – той държи лук, защото е бил надхитрен".
Кметството сега обмисля инсталирането на денонощно видеонаблюдение близо до статуята.
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Pomnik szatana w Niemczech będzie strzeżony przez kamery, a burmistrz miasta dostaje pogróżki. Ludzie zbierają podpisy, żeby usunąć skandaliczną instalację. W Esslingen (Badenia-Wirtembergia) instalacja brązowego posągu diabła wywołała skandal, który doprowadził nawet do gróźb pozbawienia życia pod adresem burmistrza. Rzeźbę o wysokości 2,5 metra odsłonięto 4 października z okazji 1250-lecia miasta. Dzieło, którego wartość wynosi około 200 tys. euro, podarowała lokalna firma produkująca wina musujące. Rzeźba autorstwa artysty Tima Bengela (Künstler Tim) przedstawia diabła z lokalnej legendy, według której pewna handlarka przepędziła go niegdyś z miasta za pomocą cebuli. Jednak nie wszystkim mieszkańcom spodobał się ten prezent. Ponad 5600 osób podpisało petycję domagającą się usunięcia rzeźby z placu przed ratuszem. Później nieznani sprawcy oblali posąg czarną farbą i namalowali na nim chrześcijański symbol. Konflikt szczególnie mocno dotknął burmistrza miasta Matthiasa Klopfera. Jak poinformowali przedstawiciele władz miejskich, pod jego adresem kierowano obelgi i bezpośrednie groźby śmierci. Policja wszczęła dochodzenie. Tymczasem Kościół Ewangelicki oświadczył, że rzeźba „nie stanowi zagrożenia dla wiary chrześcijańskiej ani nie przyczynia się do szerzenia satanizmu”. Władze miasta rozważają obecnie zainstalowanie kamery monitoringu w pobliżu posągu.— Ekonomat (@ekonomat_pl) October 19, 2026