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Германски кмет е заплашен със смърт заради поставяне на статуя на дявола

19 октомври 2026, 13:22 часа 1270 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/колаж
Германски кмет е заплашен със смърт заради поставяне на статуя на дявола

В германския град Еслинген в Баден-Вюртемберг бронзова статуя на дявола, поставена на градския площад, предизвика спор, който ескалира до смъртни заплахи срещу кмета. Скулптурата с височина 2,5 метра беше открита на 4 октомври в чест на 1250-годишнината на града. Творбата, оценена на приблизително 200 000 евро, е подарък от местна компания за пенливи вина. 

Статуята, дело на художника Тим Бенгел, изобразява дявола от местна легенда, според която някога продавачка е успяла да го изгони от града с помощта на лук. Жителите на града обаче питат защо е избран точно образът на дявола, а не на продавачката и смятат, че това е "гавра с християнската традиция". Крайнодесни и популистки групи дори говорят за "въвеждане на сатанизъм в публичното пространство".

Онлайн петицията срещу скулптурата вече е събрала над 5600 подписа с искане статуята да бъде премахната или заменена със статуя на продавачката. Неизвестни лица са я залели с черна боя и са нарисували християнски символи и кръстове върху нея.

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Конфликтът е засегнал особено кмета на града Матиас Клопфер. Според градските власти той е получил обиди и директни смъртни заплахи. Полицията е започнала разследване. 

Междувременно Евангелската църква заяви, че скулптурата "не представлява заплаха за християнската вяра и не насърчава разпространението на сатанизма". Деканът на Евангелската църква в Еслинген, Клаус-Петер Людке, се е опитал да успокои страстите, заявявайки: "Ние, църквите в Еслинген, не се страхуваме от дявола. Исус го е победил, а легендата показва именно неговото поражение – той държи лук, защото е бил надхитрен".

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Кметството сега обмисля инсталирането на денонощно видеонаблюдение близо до статуята.

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Германия дявол статуя
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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