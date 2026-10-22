Войната в Украйна:

Глоби и спиране на дейност на фирми, ако не слушаш оперативните щабове в Русия

22 октомври 2026, 9:34 часа 982 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Глоби и спиране на дейност на фирми, ако не слушаш оперативните щабове в Русия

Глоби и спиране на дейността на юридически лица: Държавната дума (долната камара на руския парламент) одобри законопроект за санкции за игнориране на решения на оперативни щабове в цяла Русия. Подобни мерки бяха въведени преди това в окупираните от руската армия територии на Украйна.

Законопроектът е одобрен от съответната комисия по наказателно и административно законодателство, според паспорта на документа на уебсайта на Думата.

Правителствената инициатива предлага въвеждането на нов член в Кодекса за административните нарушения – член 19.5-5 – който ще установи отговорност за неизпълнение на решения на най-висшето регионално длъжностно лице или на оперативен щаб, създаден с решение на президента на Руската федерация.

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Предложените санкции са:

  • За физически лица: административна глоба от 3000 до 5000 рубли.
  • За длъжностни лица: административна глоба от 30 000 до 50 000 рубли или лишаване от право да извършват дейност за срок от 1 до 3 години.
  • За юридически лица: административна глоба от 300 000 до 1 000 000 рубли или административно спиране на дейността до 90 дни.

Давността за такива нарушения е 3 години. Длъжностни лица от различни агенции и държавни органи на съставните образувания на Руската федерация, които са част от оперативния щаб, ще могат да изготвят доклади.

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В обяснителната записка на законопроекта (т.е. мотивите) е описан опитът с подобни санкции за жители на окупираните украински територии, където такива санкции са предвидени от 2022 г.:

"Предмет на това административно нарушение (което съществува в окупираните територии – бел. ред.) са обществените отношения в областта на осигуряването на обществения ред, обществената безопасност, провеждането на мобилизационни мерки и прилагането на мерки за задоволяване на нуждите на Въоръжените сили на Руската федерация, други войски, военни формирования, държавни органи и нуждите на населението по време на специална военна операция. В същото време отговорност за неизпълнение на решения, взети в съответствие с Указа, от висши длъжностни лица на други съставни образувания на Руската федерация (оперативни щабове), където са установени средни, високи или основни нива на готовност, понастоящем не е предвидена на федерално ниво", се казва в документа.

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Подобни разпоредби вече са в сила в Санкт Петербург, Ростовска област и Ставрополски край. Те ще бъдат разширени и за всички останали региони на Руската федерация. 

Ден преди това в Държавната дума беше внесен законопроект, който значително ще увеличи присъдите лишаване от свобода за подбуждане към масови безредици.

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Русия оперативен щаб война Украйна окупирани територии
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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