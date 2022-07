Голям пожар в Рим, засега няма пострадали

Пожарът е започнал в автоморги, засягайки археологическия парк Ченточеле. Последвали са многократни взривове. Образувалият се плътен облак дим покри небето в различни райони на италианската столица - от Чинечита до квартал Апио, както и в центъра. Дим имаше и в района на Чирко Масимо, където предстоеше концертът на групата победител на "Евровизия" 2021 г. - "Манескин", пред 70 000 зрители.

🚨🇮🇹 Massive explosion and fire in #Rome. The black smoke expands to the center of the capital where a rock concert is scheduled for tonight. pic.twitter.com/My5V3gj2sh