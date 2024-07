Голяма новина от Чехия за Украйна - до края на 2024 г. идват много боеприпаси

Важна новина от Чехия за Украйна - чешкият президент Петр Павел представи конкретен график за снарядите, които Киев ще получава по инициативата на Прага.

Той обяви, че през юли и август страната му ще изпрати на Украйна 50 000 боеприпаса. От септември до края на годината Киев ще получава по 80 000 до 100 000 боеприпаса месечно, добави Павел, цитиран от Kyiv Independent.

