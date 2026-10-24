Гори руски химически завод в Толяти, удар по подстанция спря тока в окупирания Крим (ВИДЕО)

Украинските сили, изглежда, са извършили нападение срещу химическия завод "Толятикаучук" в руския град Толяти в Самарска област, съобщават местни жители и публикуват видеокадри от мястото. Те показват силен пожар в завода, а отделно се съобщава за евакуация на намиращото се в близост автомобилно предприятие „АвтоВАЗ“. "Толятикаучук" е нефтохимическа компания, която произвежда синтетичен каучук и химически компоненти, използвани в производството на гуми и каучукови изделия. Произвежданите от завода химически материали се използват и за твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Наблизо се намира и „КуйбишевАзот“ - химическа компания, която произвежда азотни торове и химически суровини (капролактам, полиамиди). Двата завода са били атакувани и преди от украинските сили.

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Губернаторът на Самарска област Владислав Федорищев на този етап не е коментирал нищо, но е показателно какво се случва:

Междувременно в местните чатове се съобщава, че улицата, на която се намира заводът, е блокирана. Наблизо се намира и топлоелектрическата централа „Толятинска“, която вероятно също е засегната, тъй като жителите съобщават за прекъсвания на електро- и водоснабдяването. „Толятикаучук“ е част от групата „Татнефт“ от 2019 г.

Руският опозиционен Telegram канал ASTRA направи геолокализация и потвърди пожара:

Ударена е подстанция в Краснодарския край, Крим е без ток

Системата на NASA за отчитане на топлинни петна по земната повърхност - FIRMS - потвърждава и унищожаване на подстанцията „Таман“ с напрежение 500/220 kV в Краснодарския край на Руската федерация. Подстанцията осигурява пренос на електроенергия от Южна Русия към окупирания Крим.

Цялата територия на окупирания Крим е в състояние на пълно прекъсване на електроснабдяването. NetBlocks също отчита почти нулев интернет трафик от полуострова.

През изминалата нощ е настъпило прекъсване на електрозахранването вследствие на атака с дронове в анексирания Крим, по-конкретно и в Севастопол, съобщиха инсталираните от Кремъл "власти" там. „В резултат на вражеска атака срещу енергийната инфраструктура в околностите на Севастопол градът ни временно остана без ток. В обектите е въведен специален режим, а обществените сгради преминаха на резервни системи за електрозахранване. В момента специалистите правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването в домовете“, заяви „губернаторът“ на Севастопол Михаил Развожаев. Той също така посъветва жителите да пестят батериите на телефоните си и да ги използват само за спешни комуникации. Олег Крючков, съветник на така наречения „ръководител на Крим“ и бивш украински журналист, вече обяви, че токът в Крим е възстановен. Междувременно каналът в Telegram „Кримски вятър" съобщава, че в Симферопол, Ялта и Алуща токът се включва и изключва.

Имало е спиране на тока и в Ростов.