Ударени кораби край България:

"Грабежите не са протест": Мелони се закани на вандалстващите, праща военни в Милано (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 23:50 часа 1317 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Грабежите не са протест": Мелони се закани на вандалстващите, праща военни в Милано (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че хвърлянето на камъни, бомбички и пръчки по време на демонстрации се наказва с до пет години затвор и глоба до 20 000 евро. „Унищожението и грабителството не са протест – те са престъпни действия“, подчерта Мелони. Тя бе категорична, че родителите на непълнолетните ще бъдат финансово отговорни за щетите, причинени от децата им.

Мелони добави, че близо 200 полицаи са били ранени и че 330 души са били задържани, половината от които са с "чуждестранен произход" - с други думи, родени в чужбина или родени в Италия от родители, които са родени в чужбина.

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Според „Кориере дела сера“ се обсъжда удължаване на превантивното задържане до 24 часа и разширяване на приложението му към лица под 18 години. Предвиждат се и ограничения за събиранията на хора, определени като заплаха за обществения ред. Нещо повече – още 500 войници ще бъдат изпратени в Милано, за да подпомогнат полицията.

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Вандали Италия протести грабежи Джорджа Мелони
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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