"Грабежите не са протест": Мелони се закани на вандалстващите, праща военни в Милано (ВИДЕО)

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че хвърлянето на камъни, бомбички и пръчки по време на демонстрации се наказва с до пет години затвор и глоба до 20 000 евро. „Унищожението и грабителството не са протест – те са престъпни действия“, подчерта Мелони. Тя бе категорична, че родителите на непълнолетните ще бъдат финансово отговорни за щетите, причинени от децата им.
Meloni vows to hold rioters accountable Italian Prime Minister Giorgia Meloni said throwing stones, firecrackers and sticks during demonstrations carries a penalty of up to five years in prison and a fine of up to €20,000. “Destruction and looting are not protest — they are criminal acts,” Meloni stressed. Parents will be held financially responsible for damage caused by minors. Another 500 troops will be deployed to Milan to support the police.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
Мелони добави, че близо 200 полицаи са били ранени и че 330 души са били задържани, половината от които са с "чуждестранен произход" - с други думи, родени в чужбина или родени в Италия от родители, които са родени в чужбина.
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Според „Кориере дела сера“ се обсъжда удължаване на превантивното задържане до 24 часа и разширяване на приложението му към лица под 18 години. Предвиждат се и ограничения за събиранията на хора, определени като заплаха за обществения ред. Нещо повече – още 500 войници ще бъдат изпратени в Милано, за да подпомогнат полицията.
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