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Гърция с твърди мерки за най-младите: Без социални мрежи под 15 години от 1 януари

23 октомври 2026, 12:57 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гърция с твърди мерки за най-младите: Без социални мрежи под 15 години от 1 януари

Гръцкият парламент одобри закон, който забранява на деца под 15-годишна възраст да използват социални мрежи заради нарастващите опасения за влиянието им върху здравето и безопасността на непълнолетните. Забраната ще влезе в сила на 1 януари 2027 г. Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че компаниите, управляващи социални платформи, разполагат с около два месеца и половина, за да разработят система за проверка на възрастта на потребителите, която едновременно да защитава личните им данни.

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Гърция е сред седемте държави от Европейския съюз, които работят с Европейската комисия по решение за надеждна проверка на възрастта.

Правителството посочва, че мярката има за цел да помогне на родителите да ограничат прекомерното време пред екраните и „безкрайното скролване“, което лишава децата от сън, концентрация и време с приятели. 

Австралия стана първата държава, която миналата година прие закон за ограничаване на достъпа на непълнолетни до социални мрежи. Франция също прие подобен закон, но през август Конституционният съвет го отмени.

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Гърция социални мрежи
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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