Хаос в Русия: В Ингушетия спецслужбите се бият с ислямски терористи (ВИДЕА)

Става въпрос за бойци от "Ислямска държава", които според съобщенията са планирали да извършат терористични атаки на обществени места, предаде "Известия", позовавайки се на източници.

На появили се в Telegram видеа се чуват звуци от стрелба и експлозии.

Още: "По-бързо, махайте се": Втори ден Русия отдава почит към Навални, над 130 души са в арестите (ВИДЕО)

"С цел пресичане на терористични актове и престъпления от терористичен характер началникът на Федералната служба за сигурност на Русия за Република Ингушетия полковник Максим Шевляков взе решение за провеждане на антитерористична операция на територията на град Карабулак в Република Ингушетия в 19:30 ч. московско време на 2 март 2024 г.", се казва в съобщението на регионалния оперативен щаб.

Още: Финландия позволи на Украйна да атакува руска територия с нейните оръжия

The video is allegedly from Karabulak



Russian propagandists write about a shootout with alleged "Islamic State" militants who were planning a terrorist attack. pic.twitter.com/N2Hzm2mJyP