И Италия се превърна в бойно поле: Протести заради скъпотията и от ученици (ВИДЕО)

Протест срещу разходите за живот в Милано се превърна в часове на сблъсъци със силите на реда близо до катедралата Дуомо, след като маскирани младежи нападнаха полицията и подпалиха пожари в центъра на града.
Около 5000 души, предимно млади хора и много от тях непълнолетни, излязоха на протест срещу високите цени, разходите за горива, ниските заплати и напрегнатите обществени услуги. Най-крайните от тях обърнаха протеста в погром - хвърляха камъни и фойерверки, подпалваха барикади, ограбваха магазини и повредиха превозно средство на карабинерите, докато полицията реагира със сълзотворен газ и водни оръдия и разчисти площада. Метростанция "Дуомо" спря работа заради случващото се.
Около 50 души са задържани, около половината от тях непълнолетни, а десетки бяха ранени, включително полицаи. Част от протестиращите носеха плакати и скандираха лозунги на френски език, включително "Tout le monde deteste la police" ("Всички мразят полицията").
A cost-of-living protest in Milan turned into hours of clashes near the Duomo Cathedral as masked youths attacked police and set fires in the city center. About 5,000 people, mostly young and many of them minors, marched against high prices, fuel costs, low wages and strained public services. Groups threw stones and firecrackers, set barricades on fire, looted shops and damaged a Carabinieri vehicle, while police responded with tear gas and water cannons and cleared the square. Around 50 people were detained, about half of them minors, and dozens were injured, including police officers. Similar clashes broke out in Bologna and Turin, and Prime Minister Giorgia Meloni condemned the violence while defending the right to protest.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
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Подобни сблъсъци избухнаха в Болоня и Торино, а премиерът Джорджа Мелони осъди насилието, като същевременно защити правото на протест. В Болоня полицията използва водомет, за да разпръсне тълпата, и арестува седем души, след като протестът прерасна в насилие, съобщи агенция АНСА. "Демонстрациите са право. Превръщането на градовете ни в бойни полета не е", написа Мелони в социалната мрежа "Х".
Сблъсъците съвпаднаха с протести във Франция, където в събота десетки хиляди хора излязоха по улиците срещу поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги. Демонстрациите там също бяха съпроводени от тежки сблъсъци и безредици. А американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че за протестите във Франция са виновни мигрантите.
Ученически привкус
Отделно, десетки хиляди ученици се включиха в днешните протести из цяла Италия с искане за по-добри условия в училищата, предаде ДПА. Подобно на участниците във френските протести, демонстрантите в Италия призоваха за назначаването на повече учители и осигуряването на по-добра материална база в училищата. Протестите бяха насочени и срещу новия закон за образованието, който предвижда през следващата година да се ограничи делът на чужденците с незадоволителни познания по италиански език.
В повечето големи градове беше мирно, но в Торино се стигна до насилие, след като десетки демонстранти атакуваха служители на реда с камъни, стъклени бутилки и сигнални ракети. Полицията отговори с водно оръдие и сълзотворен газ. Стотици от демонстрантите в Торино носеха маски.
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