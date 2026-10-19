Испанският премиер: Заради САЩ и войната им в Иран Европа вече плати 100 млрд. евро повече (ВИДЕО)

"Наивно вярвахме, че Съединените щати – велика демокрация и голям съюзник – няма да повторят грешката, която допуснаха преди 20 години. Те потъпкаха международното право. Само че този път, вместо да се намесват в Ирак, те се намесват в Иран. Точно това се случва, а ние плащаме за това със собствените си пари". Това заяви испанският премиер Педро Санчес по време на събитие с членски състав на испанските социалисти, чийто лидер е той. Припомняме, че Санчес вече обяви предсрочни парламентарни избори в Испания.
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По думите му, за по-малко от година война Европа е платила допълнително 100 милиарда евро.
"За да добиете представа – това е повече от два пъти сумата, която Европа харчи за своята Обща селскостопанска политика в подкрепа на земеделските производители, животновъдите и риболовния сектор", подчерта Санчес.
Spanish PM Pedro Sánchez: We naively believed the United States, a great democracy and ally, would not repeat the mistake it made 20 years ago. It trampled on international law. Except this time, instead of intervening in Iraq, it is intervening in Iran. That is exactly what is happening, and we are paying for it with our own money. In less than a year of war, Europe has paid an additional €100 billion. To give you an idea, that is more than twice what Europe spends on its Common Agricultural Policy to protect farmers, livestock breeders, and fisheries.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Испания твърдо се противопостави на войната с Иран и не даде на САЩ да ползва бази на испанска земя за операции срещу Иран. Заради това Тръмп избълва един куп тиради против управлението на Санчес и постоянно повтаряше как Испания плаща твърде малко за отбрана в рамките на НАТО.
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