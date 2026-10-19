Кабинетът "Радев":

Испанският премиер: Заради САЩ и войната им в Иран Европа вече плати 100 млрд. евро повече (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 14:56 часа 1628 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Испанският премиер: Заради САЩ и войната им в Иран Европа вече плати 100 млрд. евро повече (ВИДЕО)

"Наивно вярвахме, че Съединените щати – велика демокрация и голям съюзник – няма да повторят грешката, която допуснаха преди 20 години. Те потъпкаха международното право. Само че този път, вместо да се намесват в Ирак, те се намесват в Иран. Точно това се случва, а ние плащаме за това със собствените си пари". Това заяви испанският премиер Педро Санчес по време на събитие с членски състав на испанските социалисти, чийто лидер е той. Припомняме, че Санчес вече обяви предсрочни парламентарни избори в Испания.

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По думите му, за по-малко от година война Европа е платила допълнително 100 милиарда евро.

"За да добиете представа – това е повече от два пъти сумата, която Европа харчи за своята Обща селскостопанска политика в подкрепа на земеделските производители, животновъдите и риболовния сектор", подчерта Санчес.

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Испания твърдо се противопостави на войната с Иран и не даде на САЩ да ползва бази на испанска земя за операции срещу Иран. Заради това Тръмп избълва един куп тиради против управлението на Санчес и постоянно повтаряше как Испания плаща твърде малко за отбрана в рамките на НАТО.

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Испания САЩ демокрация Обща селскостопанска политика международно право Педро Санчес
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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