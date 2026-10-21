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Извънредно от Унгария: Задържаха бившия шеф на Централната банка и близък на Орбан за мащабна измама

21 октомври 2026, 11:45 часа 1071 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Извънредно от Унгария: Задържаха бившия шеф на Централната банка и близък на Орбан за мащабна измама

Бившият гуверньор на Унгарската национална банка Дьорд Матолчи е бил задържан рано тази сутрин в Централната разследваща прокуратура в Будапеща. Заедно с други лица той е разследван за мащабна финансова измама, довела до сериозни загуби за държавния бюджет, злоупотреба със служебно положение и използване на подправени частни документи.

Информацията бе потвърдена пред унгарската независима медия Telex от адвоката на Матолчи – Пал Батки.

Дьорд Матолчи бе един от най-влиятелните и близки икономически архитекти в правителствата на Виктор Орбан. Неговото задържане е сериозен политически трус в Унгария, тъй като през последните години от мандата му начело на Централната банка се появиха сериозни сигнали относно управляваните от банката фондации и за съмнителни финансови транзакции.

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Унгария арест Виктор Орбан Дьорд Матолчи
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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