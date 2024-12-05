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Кадиров си призна, че е излъгал за "подарения" от Мъск киберкамион (ВИДЕО)

05 декември 2024, 12:21 часа • 258 прочитания
Кадиров си призна, че е излъгал за "подарения" от Мъск киберкамион (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров си призна, че мултимилиардерът и собственик на Tesla Илон Мъск не му е подарил киберкамион, както Кадиров твърдеше по-рано. Признанието си Кадиров направи по време на пряко предаване по телевизията.

"Всъщност се интересувам от самия Илон Мъск, харесвам неговия характер, начина, по който се държи, обичам да се шегувам с него чрез социалните мрежи", каза Кадиров. Кадиров: Мъск ми подари киберкамион, после го изключи дистанционно

"Ако сме обидили Илон Мъск по някакъв начин, тогава се извиняваме", добави той.

Според Кадиров киберкамионът не бил подходящ за война, далеч по-добра била руската уазка.

 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Рамзан Кадиров Илон Мъск
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