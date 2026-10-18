Камъни, "Молотов" и водни оръдия: В пореден ден протестиращи избухнаха срещу Еди Рама (ВИДЕО)

В събота, за пети пореден ден, насилствени антиправителствени протести разтърсиха албанската столица Тирана. Демонстранти замеряха полицията с камъни, коктейли „Молотов“ и пиротехника, а органите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия. Още: Ескалация на студентските протести в Албания (ВИДЕА)
Протестиращите искат оставката на Еди Рама
Violent anti-government protests rocked Albania’s capital, Tirana, for a fifth consecutive day on Saturday, as demonstrators hurled rocks, petrol bombs and fireworks at police, who responded with tear gas and water cannon. Protesters are demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation over corruption allegations, with many calling for an end to the entire political establishment. Hundreds have been arrested or investigated, and dozens injured. Rama, who has ruled for 13 years, blamed the unrest on the opposition and unnamed foreign actors seeking to derail Albania’s EU ambitions. Meanwhile, corruption investigations involving senior officials and his associates are increasing pressure on his government. https://t.co/eEw3MMT2Da— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
Протестиращите настояват за оставката на министър-председателя Еди Рама заради обвинения в корупция, като мнозина призовават за премахване на целия политически естаблишмънт. Стотици хора са арестувани или са обект на разследване, а десетки са ранени.
Рама, който управлява от 13 години, обвини за безредиците опозицията и неназовани чуждестранни фактори, които според него се опитват да провалят амбициите на Албания за членство в ЕС.
Междувременно, разследвания за корупция, засягащи висши длъжностни лица и приближени до премиера, засилват натиска върху правителството му.
Още: Еди Рама след протестите в Тирана: Виновните ще бъдат наказани, отворени сме за диалог със студентите