Кандидат на "Алтернатива за Германия" по погрешка се отказа от депутатството си

Комична грешка на кандидат на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD) доведе до това, че той загуби мястото си в градския съвет, а партията му остана с по-малко места от спечелените.

66-годишният Андреас Блум е трябвало да заеме място в градския съвет на Клопенбург, Долна Саксония. Според изборния закон в провинцията, той дори не трябвало да попълва за целта формуляр. Приема се, че ако избраният кандидат не изпрати нищо в предвидения срок, той автоматично приема мандата. Само че Блум решил да се подсигури като попълни документа. Но сложил отметка на грешното място – в квадратчето за отказ от мандата. След което изпратил формуляра на избирателната комисия.

Когато осъзнал какво е направил, вече беше твърде късно – градските власти потвърдиха, че решението му не може да бъде променено.

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В Клопенбург "Алтернатива за Германия" бе постигнала силен резултат (над 22% от гласовете), което ѝ донесе право на 9 места в градския съвет. Партията обаче бе издигнала само 5 кандидати в листата си. Така 4 от нейните 9 места остават празни още от самото начало поради липса на хора. След гафа на Блум няма резервни кандидати в листата на AfD, които да го заместят, така че спечеленото от него място просто отпада и AfD остава с 4 места.

Самият Блум сподели пред местните медии: "Бях толкова амбициран да вляза в градския съвет. Не мога да си обясня как допуснах тази грешка. Направо ми прилоша, когато разбрах какво съм направил. Ужасно много ме е яд".

Градската управа на Клопенбург официално потвърди, че отказите от мандат са окончателни според закон § 40 и решението не може да бъде отменено със задна дата, след като документът вече е депозиран.

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