Кабинетът "Радев":

Кандидат на "Алтернатива за Германия" по погрешка се отказа от депутатството си

19 октомври 2026, 14:45 часа 1132 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Кандидат на "Алтернатива за Германия" по погрешка се отказа от депутатството си

Комична грешка на кандидат на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD) доведе до това, че той загуби мястото си в градския съвет, а партията му остана с по-малко места от спечелените. 

66-годишният Андреас Блум е трябвало да заеме място в градския съвет на Клопенбург, Долна Саксония. Според изборния закон в провинцията, той дори не трябвало да попълва за целта формуляр. Приема се, че ако избраният кандидат не изпрати нищо в предвидения срок, той автоматично приема мандата. Само че Блум решил да се подсигури като попълни документа. Но сложил отметка на грешното място – в квадратчето за отказ от мандата. След което изпратил формуляра на избирателната комисия.

Когато осъзнал какво е направил, вече беше твърде късно – градските власти потвърдиха, че решението му не може да бъде променено.

Още: Модел "мама и тате" за отглеждане на деца: Лидерката на АзГ се оказа натясно в знаково интервю, защото тя е част от гей двойка с деца (ВИДЕО)

В Клопенбург "Алтернатива за Германия" бе постигнала силен резултат (над 22% от гласовете), което ѝ донесе право на 9 места в градския съвет. Партията обаче бе издигнала само 5 кандидати в листата си. Така 4 от нейните 9 места остават празни още от самото начало поради липса на хора. След гафа на Блум няма резервни кандидати в листата на AfD, които да го заместят, така че спечеленото от него място просто отпада и AfD остава с 4 места. 

Самият Блум сподели пред местните медии: "Бях толкова амбициран да вляза в градския съвет. Не мога да си обясня как допуснах тази грешка. Направо ми прилоша, когато разбрах какво съм направил. Ужасно много ме е яд".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Градската управа на Клопенбург официално потвърди, че отказите от мандат са окончателни според закон § 40 и решението не може да бъде отменено със задна дата, след като документът вече е депозиран.

Министър с важно предупреждение: Ако възходът на "АзГ" продължи, ще властва в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Алтернатива за Германия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес