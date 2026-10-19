Капанът с руските замразени активи: Как ЕС да освободи Белгия от огромния риск

Какво би се случило, ако САЩ се опитат да поемат контрола върху стотиците милиарди долари руски активи, замразени в международния централен депозитар Euroclear в Белгия, пита се колумнистът на The Financial Times Мартин Сандбу.

Европа иска да използва тези руски активи за финансиране на Украйна, но Белгия се притеснява да поеме всички рискове сама. В същото време САЩ предложиха да поемат надзора върху тези огромни руски активи - нещо, което германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли с аргумента, че това е работа на Европа и само тя може да реши как да процедира с тях. Замразените руски активи могат да дадат много голям коз в ръцете на Европа, усилвайки стратегическото й влияние.

Но може ли ЕС да издържи на решителен натиск от страна на САЩ? Ако Доналд Тръмп наистина иска тези пари, могат да се очакват серия политически изнудвания, правни маневри и пропаганда, които да се опитат да разединят европейците.

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Такива транзакции на стойност няколко трилиона евро, които са от решаващо значение за функционирането на финансовите пазари, не трябва да бъдат изложени на правни, репутационни и политически рискове извън контрола на ЕС, предупреждава авторът.

Концептуално решението изглежда съвсем просто: активите и пасивите, свързани с Русия, трябва да бъдат премахнати от Euroclear и прехвърлени в отделна структура, регистрирана в държава, която за разлика от Белгия е по-способна да издържи на остатъчни рискове. С други думи, ЕЦБ би могла да принуди Euroclear да отдели рисковата част от баланса си. Така руските активи могат да бъдат държани в нова банка, несвързана с Euroclear, и по този начин критичните пазарни операции на Euroclear, както и публичните финанси на Белгия, биха били защитени от тези рискове.

За да стане това възможно, консорциум от държави членки на ЕС, желаещи да участват в подобна схема, би могъл да закупи новата банка от холдинговата компания на Euroclear. Подобно преструктуриране не би променило вземанията на Русия, но би разширило пространството за маневриране на ЕС и би елиминирало сериозната уязвимост в неговата защита, ако САЩ решат да поемат контрола над тези средства. Преди всичко, това би намалило рисковете за финансовата система на еврозоната.

Едно от усложненията в този случай е, че ЕЦБ, която пряко контролира институции като Euroclear, цитира законова разпоредба, според която в случай на "специални обстоятелства" прехвърлянето на надзора от национално ниво става "неподходящо". Което означава, че надзорът на руските активи остава под контрола на Белгийската централна банка.

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Това е безотговорно, казва авторът, защото това изправя Белгия пред рискове, с които тя не би трябвало да се справя сама.

"Осъзнавам, че общоприетото мнение е, че компаниите, предоставящи пазарна инфраструктура, се контролират най-добре от специализирани национални регулатори. В повечето случаи това може да има смисъл. В този случай обаче е по-малко убедително, тъй като рискът е ясно свързан със задълженията на банката към Москва.

Но това не би трябвало да пречи на ЕЦБ да действа. Във всеки случай тя може да поеме пряк надзор или да сътрудничи с националния регулатор на Белгия", посочва Мартин Сандбу. И заключава, че тук става дума за здрав разум - ЕЦК би трябвало да оценява нивото на риска в този конкретен случай и да направи нещо по въпроса.

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Заглавната снимка е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI.