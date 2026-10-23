Киберзаплахи и Русия: Великобритания посъветва гражданите си да имат пари в брой и храна и вода за 3 дни

Кибератаки или враждебни действия на Русия - съвременните предизвикателства пред Великобритания са факт и правителството иска гражданите да са подготвени за тях.

На Острова стартира кампанията Be Ready, която има за цел да подготви страната за последиците от климатичната криза, технологичната зависимост и заплахите от враждебни държави, съобщава The Guardian.

Разработени с цел да се осигури оцеляването на домакинствата в случай на климатични или киберзаплахи и други сериозни извънредни ситуации, новите правителствени препоръки гласят, че всеки британец трябва да има запаси от до 9 литра бутилирана вода и хранителни продукти за 3 дни.

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"Пред лицето на тези заплахи, които не са хипотетични, а реални, и които възникват не някъде далеч, а все по-често точно тук, трябва да активизираме усилията си и да подходим сериозно към нашата национална устойчивост, както и към националната отбрана“, заявява британският министър на отбраната Уес Стритинг.

Източник: Getty Images

Според Уес Стритинг Великобритания трябва да се подготви за заплахата от държавен тероризъм от страна на Русия или други враждебни държави, насочен срещу ежедневната инфраструктура, предаде Фокус.

Препоръчително е британците да държат вкющи запас от одеяла и пари в брой, както и аптечка, фенерче с батерии и FM-радио. За пиене трябва да имат запас от 3 литра вода на човек на ден, както и допълнителни количества за приготвяне на храна и миене.

През август правителството посочи, че на гражданите на Великобритания ще бъде препоръчано да се запасят с консерви, но кампанията Be Ready на Министерския съвет е по-конкретна. Тя ще бъде последвана от рекламна кампания в социалните мрежи и по радиото.

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Освен във Великобритания, подобни препоръки бяха отправени по-рано във Франция, Ирландия и Нидерландия.