Кметът на Лимож: Полицията нямаше патрони да спре вандалите (ВИДЕО)

Кметът на Лимож Гийом Герен заяви, че протестиращите са подпалили кметството и историческата му сграда, защото полицаите са изчерпали боеприпасите си и не са могли да ги спрат.

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"Всички трябва да видят тези кадри и особено съдиите трябва да ги видят в деня на процеса срещу тези, които направиха това. Защото определено ще има процес. Срамувам се от страната си. В 15:35 ч. Националната полиция е изчерпала боеприпасите си. Те са се предали под изключително бруталния натиск на 500-700 души, невероятно мотивирани от омразата си към разрушаването на институциите на Републиката. Държавата показа слабост в събота в Лимож. Тя показа слабост, защото не позволи на републиканската полиция да сдържи протестиращите по булевардите, както беше планирано. Този пожар можеше да бъде избегнат, ако имаше боеприпаси за поддържане на реда", каза Герен.

Междувременно, от 20 октомври в някои френски градове е в сила полицейски час. В Париж тази мярка за борба с безредиците се прилага избирателно, например в района на площад "Република" и "Ал", от 23:00 часа във вторник до 6:00 часа в сряда. Има и забрана за "всички непланирани събирания" от 20:00 часа във вторник до 6:00 часа в сряда в района на Шанз-Елизе, Националното събрание, Сената, Шанз-Елизе, Шатле, площад "Вандом" и жп гарите. Полицейски час се въвежда и в Марсилия, Бордо, Лион, Лил и Ница.

Според правителството, тези полицейски часове, въведени в отговор на вълната от насилие и вандализъм, която се случи миналите почивни дни по време на националните демонстрации на 17 октомври, "са допринесли" за факта, че нощта от понеделник до вторник е преминала без значителни инциденти в цялата страна. Нови полицейски часове ще бъдат въведени "където ситуацията го изисква", предупреди френският премиер Себастиан Льокорню.

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