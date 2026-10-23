Кораб е поразен от дрон и се е преобърнал в Черно море: Има жертва и хора в неизвестност (ВИДЕО)

Кораб с 13-членен екипаж е бил поразен от дрон извън териториалните води на Румъния в Черно море, съобщава Maritime.bg, позовавайки се на информация на румънския портал News.ro. Около 10:00 часа сутринта Морският координационен център получава сигнал за бедстващия извън териториалните води на Румъния кораб KHORYV (IMO: 8138712). Започнала е мащабна спасителна операциия, а плавателният съд се намира на 13 морски мили от Констанца, когато подава сигнал, че е ударен от дрон.

По последна информация 9 души от екипажа са спасени, извадено е тялото на една жертва, а трима души са в неизвестност.

В сводката на руското военно министерство пише, че е ударен кораб напът за Одеса, който уж превозвал военен товар. Ударът се случва само ден след проведено заседание на Върховния съвет по национална отбрана на Румъния, коментират местните медии.

След удара с дрон корабът се е преобърнал в Черно море, което ясно се вижда от видеокадри. В момента остава на вода. Според наличната към момента информация става въпрос за търговски кораб, плаващ под флага на Коморските острови. Вероятно е поразен с морски безпилотен апарат-камикадзе. Продължава работата на румънските спасители. Спасителната операция се координира от Румънската морска администрация, с участието на Бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето.

A commercial ship flying Comoros flag sank near Romanian territorial waters after a drone attack in the Black Sea, 24 km off Constanta. Of the 13 crew, 10 Ukrainian and 3 Azerbaijani, nine were rescued, one died, and three remain missing. https://t.co/mMfsTxmsux — WarTranslated (@wartranslated) October 23, 2026

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Веднага след подаване на сигнал към мястото са изпратени кораби на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM) и на Министерството на вътрешните работи (MAI). На борда на кораба KHORYV е имало 13 души екипаж - 10 украинци и трима азербайджански граждани,

Представители на Румънската морска администрация, цитирани от БТА, казват, че лошите метеорологични условия и ниската видимост правят невъзможна намесата на хеликоптер по въздух. До този момент момент спасителните екипи са успели да извадят 9 моряци и едно тяло от водата, като операцията по издирването на останалите трима души от екипажа продължава.

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В SAR операцията за издирване на морация от екипажа на KHORYV са активирани четири плавателни съда – MAI 0201, SARTOR, MAI 3064 и ARTEMIS.

Корабът е отплавал от турско пристанище, а според данни от AIS е извършвал преход с направление към Сулина. KHORYV е извършил преход в териториалното море на България, но не е ясно, защо капитанът на кораба е взел решение да не продължи прехода си в териториалните води на Румъния.

Снимка: БГНЕС Vesselfinder

Припомняме, че атаката срещу плавателния съд се случва на фона на обявено засилено наблюдение от страна на НАТО в западната част на Черно море.

В рамките на две вълни от атаки на 6 и 13 октомври 2026 г. общо четири търговски кораба бяха поразени с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, като два от тях потънаха.

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При първото нападение единият кораб потъна, а другият, превозващ пшеница, беше повреден и на борда му избухна пожар, наложил евакуацията на екипажа. При атаката на 13 октомври бяха поразени още два кораба, сред които танкерът Chelsea 3, който впоследствие достигна пристанището в Бургас, където бяха открити останки, подлежащи на анализ от българските служби. Другият - HS Dignity, също потъна.

Към 23 октомври извършителите на нападенията не са окончателно установени публично, а България поиска съдействие от НАТО и ЕС за засилване на наблюдението и сигурността на корабоплаването в Черно море.

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