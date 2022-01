Край на финансирането за Би Би Си, популистите ликуват

„Би Би Си е национална институция, която заема уникално място в нашето културно наследство (...), но във време, когато семействата са изправени пред рязко покачване на разходите за живот, ние просто не бихме могли да поискаме от домакинствата, които работят усилено, да плащат още повече за техния телевизионен лиценз“, каза министърът на културата Надин Дорис пред британските депутати.

Министърът обяви, че цената на лицензионната такса, която Би Би Си искаше да увеличи до 180 паунда заради инфлацията, ще бъде замразена на 159 паунда за период до 2024 г., а след това тя „ще се увеличава според инфлацията за следващите четири години“.

