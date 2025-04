Кралското семейство потъна в скръб: Отиде си важен мъж за Хари и Уилям (ВИДЕО)

Британското кралско семейство потъна в скърб заради новината за неочакваната смърт на много важен човек, повлиял значително на живота на принц Уилям и принц Хари. Съобщава се, че любимият бивш бодигард на синовете на крал Чарлз III - Греъм "Кракърс" Крейкър, е починал. Той е бил на 77 години. Крейкър е бил бодигард на момчетата, когато майка им принцеса Даяна умира на 36-годишна възраст през август 1997 г., припомнят издания, сред които "The Telegraph" и "Sky News", докато съобщават за смъртта му. "The Sun" първи съобщи новината.

Уилям и Хари са на 15 и 12 години, когато майка им загива в автомобилна катастрофа в Париж, а херцогът на Съсекс си спомня в мемоарите си, че Крейкър ги е подкрепял.

Важен човек в живота на принцовете

Бившият бодигард - който се пенсионира през 2001 г. след 35 години в британската полиция и 15 години служба като телохранител на кралското семейство - върви с момчетата зад катафалката на Даяна, докато тя се придвижва от двореца Сейнт Джеймс до Уестминстърското абатство за погребението на 6 септември 1997 г., съобщава "The Telegraph".

Крейкър също така седи в предната част на катафалката, която превозва тялото на принцеса Даяна до Алторп Хаус, където е погребана, а Уилям, Хари и баща им - тогавашният принц Чарлз, са заснети сред хората, които свеждат глави, докато колата минава покрай тях. Хари пише в "Резервен": "Шофьорът трябваше да спре, за да може бодигардът да излезе и да изчисти цветята от предното стъкло", пише "The Telegraph". "Бодигардът беше Греъм. Уили и аз много го харесвахме. Винаги го наричахме Крейкърс. Смятахме, че това е истерично", добавя той.

Седем дни след смъртта на Даяна

Преди това, през 2017 г., Крейкър говори пред "New York Post" за участието си в документалния филм "Diana: 7 Days That Shook the Windsors", който излезе същата година. Той разказа, че смъртта на Даяна е била "трудна за възприемане. Отнема известно време, за да я усвоиш, а след това изпитваш нужда да се увериш, че това, което чуваш, е вярно - и това не отне много време да се установи. Оттам нататък инстинктът на полицая е да оцени ситуацията и да продължи".

Крейкър е бил с кралското семейство в Шотландия, когато покойната принцеса е починала, като споделя пред изданието, че не е бил в състояние да утеши Уилям и Хари. "Това очевидно беше задължение на родителите, семейството и всички останали, които смятаха, че могат да помогнат. Когато се срещнахме, атмосферата беше доста мрачна", каза той. "Може би най-емоционалната част от седмицата след смъртта на Даяна беше да видя Уилям на сутринта след автомобилната катастрофа. Видях Уилям да разхожда кучето си навън, приближих се до него и му казах: "Много, много съжалявам, че чух лошата новина". Уилям много тъжно каза: "Благодаря ти. Не исках да навлизам в скръбта му, но продължих, а Уилям продължи да разхожда кучето си", съобщава "New York Post".

Крейкър разказва на изданието и за пътуването в катафалката с ковчега на Даяна. "Стоях в задната част на катафалката и Уилям вдигна поглед и ме поздрави. Аз погледнах към него и кимнах. Уилям се успокои, че съм бил с майка му по време на последното ѝ пътуване", каза той.

Крейкър, който беше гост и на сватбата на Уилям с Кейт Мидълтън през 2011 г., преди това е бил произведен в член на Кралския викториански орден от покойната кралица Елизабет за услугите си към кралското семейство, отбелязва "The Telegraph". През последните години Крейкър прекарва времето си в работа с местни организации като арт центъра Southern Maltings в родния му град Уеър в Източен Хертфордшир, по информация на "Sky News".