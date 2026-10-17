Май няма да е Николай Младенов: Появи се нов фаворит за поста генерален секретар на ООН

Състоялото се снощи шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН за генерален секретар остави бившия вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан начело в неформалната надпревара на седемте претенденти за поста на Антонио Гутереш, предадоха Ройтерс и Франс прес. По време на закритото гласуване снощи 15-те държави членове на Съвета за сигурност анонимно дадоха на всеки кандидат три оценки - "насърчавам“, "обезсърчавам“ и "без мнение“, посочва АФП. Още: Ще има ли ООН първата си жена генерален секретар?

Фаворитът

Още: Гърция поема Съвета за сигурност на ООН с поглед към избора на нов генерален секретар

Двама души, запознати с процедурата, казаха за Ройтерс, че Гринспан е фаворит с малка преднина да стане 10-ият генерален секретар на Организацията на обединените нации, в която членуват 193 страни.

И Ройтерс, и АФП обаче информират, че всички кандидати са получили поне по един отрицателен глас от държава сред петте постоянни членове на Съвета за сигурност - Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания. По този начин се отваря възможност за включване на нови кандидати.

Съветът за сигурност има по-малко от 2 месеца и половина да препоръча приемник на 77-годишния португалец Гутереш, чийто мандат изтича на 31 декември тази година, обръщат внимание агенциите. За тази цел са нужни поне 9 гласа "за" от държавите в 15-членния Съвет за сигурност, като в същото време нито един от постоянните членове не трябва да наложи вето с "обезсърчителен" вот.

Надпреварата влезе в решителната си фаза, като при снощното гласуване за първи път се използваха цветни бюлетини като знак, показващи дали има вето за съответния кандидат.

При четири от петте предишни гласувания 70-годишната Гринспан бе начело по гласове, като само веднъж - през август, водеше постоянният представител при ООН на Гаяна Каролин Родригес-Биркет.

Снощи Гринспан получи девет "насърчителни" вота, пет "обезсърчителен" и един глас "без мнение", като два от петте вота "против" дойдоха от Съвета за сигурност, посочва Ройтерс. За Родригес-Биркет имаше осем пъти "за", шест "против" и също един "без мнение". И при нея два "обезсърчителни" вота дойдоха от Съвета за сигурност.

Резултатът на аржентинеца Рафаел Гроси, понастоящем генерален директор на Международната агенция за атомна енергия към ООН - МААЕ, бе еднакъв с този на бившата министърка на външните работи на Гаяна, информираха Ройтерс и Франс прес.

Тръмп поиска Николай Младенов начело на ООН

Доналд Тръмп иска Организацията на обединените нации (ООН) да бъде оглавена възможно най-скоро от българина Николай Младенов. Според италианския всекидневник "Република" американският президент вече е започнал неофициално да проучва позициите на лидерите на приятелски настроени към САЩ държави, включително европейски страни. Информацията е на източници от Брюксел и Вашингтон, цитирани от изданието.

Тръмп обосновавал идеята си с виждането, че постигането на мир с Иран и гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток могат да бъдат осигурени, ако ООН поеме ролята на гарант. Според него това обаче не би било възможно при сегашното ръководство на организацията начело с Антониу Гутериш.

Американският президент виждал като подходящ негов наследник Николай Младенов - бивш министър на отбраната и външните работи на България, бивш специален координатор на ООН за Близкия изток и настоящ генерален директор на подкрепяния от Тръмп "Съвет за мир в Близкия изток".

Още: Започна процесът по избор на нов генерален секретар на ООН