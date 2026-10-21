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Макрон индиректно каза на Тръмп да не публикува ИИ снимки и видеа за погроми във Франция (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 14:04 часа 883 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макрон индиректно каза на Тръмп да не публикува ИИ снимки и видеа за погроми във Франция (ВИДЕО)

Имало манипулиране на информация от чужбина - това е сигурно. Това доведе до неприемливи и откровено глупави коментари от много хора, включително чуждестранни лидери. Виждали сме изображения, генерирани от изкуствен интелект (ИИ), показващи сцени, които никога не са се случвали във Франция. Някои лидери, независимо дали в Европа или отвъд Атлантика, пресподелят такива ИИ изображения - нямаме никаква нужда от това. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, визирайки проблема с бурните протести във Франция (и не само) и съответно множеството кадри с вандалски прояви.

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"Хората твърдят, че сме били нападнати от орди от мигранти и ислямисти, което е напълно невярно", настоя Макрон. Факт е обаче, че основни действащи лица във вандалските прояви бяха чернокожи - второ или дори трето поколение мигранти.

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Макрон, който е започна официална обиколка на държавите от Персийския залив, с основна цел да осигури допълнителни доставки на петрол и дизел. Жан-Люк Меланшон, който е основен кандидат за президент на Франция, настоя, че Макрон е отишъл на обиколка да търси и продава оръжия. 

Иначе настоящият френски президент каза по отношение на войната с Иран, че Франция още от първия ден е казала, че "това не е нашата война, че не сме вземали това решение (за започването ѝ) и че мирът и стабилността в региона са наш приоритет. Винаги сме били категорични в това, че решително се противопоставяме на всякаква форма на ядрена дейност в Иран".

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Доналд Тръмп Франция Еманюел Макрон ученически протести
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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