Имало манипулиране на информация от чужбина - това е сигурно. Това доведе до неприемливи и откровено глупави коментари от много хора, включително чуждестранни лидери. Виждали сме изображения, генерирани от изкуствен интелект (ИИ), показващи сцени, които никога не са се случвали във Франция. Някои лидери, независимо дали в Европа или отвъд Атлантика, пресподелят такива ИИ изображения - нямаме никаква нужда от това. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, визирайки проблема с бурните протести във Франция (и не само) и съответно множеството кадри с вандалски прояви.
French President Macron on Trump: When I see leaders who are in the middle of election campaigns, whether in the region or on the other side of the Atlantic, who sometimes naively repeat AI-generated content or spread what certain groups want people to believe about what happened in France, they are campaigning at our expense. We don't need that. We already have difficulties, and we are dealing with them methodically, respectfully, but also with determination and firmness. And we will see this through to the end.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
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"Хората твърдят, че сме били нападнати от орди от мигранти и ислямисти, което е напълно невярно", настоя Макрон. Факт е обаче, че основни действащи лица във вандалските прояви бяха чернокожи - второ или дори трето поколение мигранти.
French President Macron blasts Trump: There has been foreign manipulation of information afterward — that is certain. This led to unacceptable and downright stupid comments from many people, including foreign leaders. We have seen artificial-intelligence-generated images showing scenes that never happened in France. People have claimed that we were invaded by hordes of migrants and Islamists, which is completely false.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
Макрон, който е започна официална обиколка на държавите от Персийския залив, с основна цел да осигури допълнителни доставки на петрол и дизел. Жан-Люк Меланшон, който е основен кандидат за президент на Франция, настоя, че Макрон е отишъл на обиколка да търси и продава оръжия.
Иначе настоящият френски президент каза по отношение на войната с Иран, че Франция още от първия ден е казала, че "това не е нашата война, че не сме вземали това решение (за започването ѝ) и че мирът и стабилността в региона са наш приоритет. Винаги сме били категорични в това, че решително се противопоставяме на всякаква форма на ядрена дейност в Иран".
French President Macron on Iran: We said from the very first day that this was not our war, that we had not made this decision, and that peace and stability in the region were our priority. We have always been clear in saying that we are resolutely opposed to any form of nuclear activity in Iran.— Clash Report (@clashreport) October 21, 2026
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