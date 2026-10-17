Макрон: Няма да изоставим Украйна, помощта за Киев е в наш интерес

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че европейците „няма да изоставят Украйна“ и работят за укрепване на украинските способности за ранно предупреждение при руски ракетни удари на фона на несигурността около бъдещата американска подкрепа, предаде Франс прес. „Няма да изоставим Украйна и украинците, защото това е война на съпротива срещу руската агресивна война“, заяви Макрон на пресконференция след европейска среща на върха в Брюксел.

По думите му, пред лицето на „неяснотите“ от страна на някои политически лидери, очевиден намек към американския президент Доналд Тръмп, „ролята на европейците е да удържат своята линия“. „Работим много активно, за да помогнем на Украйна да засили способността си за съпротива чрез сателитни изображения и системи за ранно предупреждение“, добави той.

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„Помощта за Украйна не е въпрос на добра воля. Това е наш интерес, това е единодушната позиция на европейците и това е нашата сигурност“, подчерта той. „Следователно онези, които днес казват, че трябва да се прекрати подкрепата за Украйна и да бъдат спрени нейните финансирания, захвърлят зад борда сигурността на нашата Европа и преди всичко сигурността на французите“, добави френският президент.

Изявлението му бе насочено към лидерката на френската крайна десница Марин Льо Пен, която е сочена от проучванията като фаворит за президентските избори през май 2027 г. Льо Пен заяви, че ако бъде избрана за президент, ще поддържа финансовата помощ за Украйна само през първите шест месеца от мандата си, след което ще я прекрати.

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„Капитулацията е слабост. А слабостта е опасност“, подчерта Макрон. Той също така изрази недоумение от „липсата на смирение“, с която някои политици говорят „сякаш вече са на власт“. „Нека уважаваме французите. Те ще гласуват. Денят ще дойде. Някой ще бъде избран“, каза той, като припомни, че до тогава отговорността за управлението на страната остава негова „в съответствие с Конституцията“.

Френският президент посочи, че европейските съюзници ще анализират искането на Украйна за допълнителни 70 милиарда евро за финансиране на войната срещу Русия. „Украйна отправи своето искане. Все още е твърде рано да говорим за конкретна сума“, заяви той.

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Според него засега остава в сила рамката на отпуснатите 90 милиарда евро европейска помощ, като паралелно се проучват и други възможности за подкрепа. Макрон призова Европейският съюз да постигне споразумение за бюджета си до края на годината, като предупреди, че отлагане до март 2027 г. би било „лош подход“, тъй като тогава Франция ще бъде само седмици преди президентските избори.

Френският президент също така изрази съжаление от „лошия“ и „силно политизиран“ дебат за миграцията по време на европейската среща на върха. Според него спорът, противопоставил по-специално Испания на Италия и Дания, е бил „източник на разделения“. Освен това Макрон отправи призив за спокойствие и отговорност на планираните утре протести във Франция, отбелязва АФП. „Правото на протест трябва да бъде напълно уважавано, но то върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността, което означава да не се обижда и да не се руши“, заяви той.

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Президентът подчерта, че организаторите трябва да гарантират мирния характер на демонстрациите и осъди групите, които участват единствено за да създават безредици. Той отново изрази подкрепата си за полицията и жандармерията, които според него са изложени на „изключително насилие“.

Макрон коментира и съобщенията за споразумение за доставки на дизелово гориво между президента на САЩ Доналд Тръмп и Русия, отбелязва Ройтерс. „Това решение не е добро за никого. То изпраща негативен сигнал. То е фактор за разделение и съмнение“, заяви френският държавен глава след срещата на върха в Брюксел.