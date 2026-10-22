"Максимална смърт" за Киев: Резултатът от срещата Путин-Уиткоф са 21 ракети и касетъчни бойни глави

Резултатът от преговорите на Владимир Путин с американския пратеник Стив Уиткоф уж за мир в Украйна не ни накара да чакаме дълго - часове след срещата, която трябваше да доведе до напредък в преговорите, отново се видя какво наистина иска Путин - още и още кръв. Киев бе ударен с общо 21 балистични ракети за изминалата нощ. И всичко това е без съмнение, защото Путин е "хуманист", както заяви вчера пратеникът на Тръмп Уиткоф, който без съмнение е позор.

"Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се", написа президентът Володимир Зеленски в телеграм канала си.

Нещо повече - според съобщение на съветника на президента и специалист по радиотехнологии Серхий Бескрестнов с позивна Флеш, една от ракетите "Искандер" е била с касетъчна бойна глава К5, която се използва, за да има максимален процент на жертви.

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"Тази вечер Русия атакува историческия център на Киев с балистична ракета "Искандер", снабдена с касетъчна бойна глава К5. Тази бойна глава детонира над земята и е специално проектирана да причини максимален процент на жертви сред хора и техника на площ от 400 на 400 метра. Петдесет и осем суббоеприпаса експлодират във въздуха.

Този удар не е извършен с военна цел. Целта е била да се унищожи част от стария град и да се ранят колкото се може повече хора. Имаме много ранени цивилни и обширни разрушения", пише Флеш.

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