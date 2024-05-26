Мащабен пожар в Московска област: 500 км м поразени от огъня (ВИДЕА)
Министерството на извънредните ситуации за Московска област твърди, че пожарът, обхванал площ от 500 квадратни метра, е потушен без жертви.
В същото време руските медии съобщават, че местните хора са чули експлозии преди пожара в склада. Още: Взрив и пожар в подстанция в Подмосковието, цели квартали са без ток (ВИДЕО)
Въпреки че онлайн кадрите показват, че димният стълб е бил доста висок и се твърди, че се е виждал на няколко километра от мястото на инцидента, руските служби за извънредни ситуации отричат, че пожарът е бил "мащабен".
A massive fire broke out in a warehouse with gas cylinders in the Moscow region— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2024
The Emergencies Ministry for the Moscow region claims that the fire, which covered an area of 500 square meters, was extinguished with no victims.
At the same time, Russian media say that locals… pic.twitter.com/QCzt6ffZEP
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Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: Склад експлозия газови бутилки Москва пожар