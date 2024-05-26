Мащабен пожар в Московска област: 500 км м поразени от огъня (ВИДЕА)

Масиран пожар избухна в склад с газови бутилки в Московска област, предаде NEXTA TV.

Министерството на извънредните ситуации за Московска област твърди, че пожарът, обхванал площ от 500 квадратни метра, е потушен без жертви.

В същото време руските медии съобщават, че местните хора са чули експлозии преди пожара в склада. Още: Взрив и пожар в подстанция в Подмосковието, цели квартали са без ток (ВИДЕО)

Въпреки че онлайн кадрите показват, че димният стълб е бил доста висок и се твърди, че се е виждал на няколко километра от мястото на инцидента, руските служби за извънредни ситуации отричат, че пожарът е бил "мащабен".