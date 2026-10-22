Маскирани като рибарски кораби: Руски плавателни съдове шпионирали подводни кабели на НАТО

През изминалите четири и половина години руски граждански съдове са спирали над или са се движили покрай критични кабели, свързващи Великобритания с Европа и САЩ, повече от 500 пъти. Русия използва тези дейности, за да изследва морското дъно и да установи точните местоположения на кабелите, така че те да могат да бъдат повредени в случай на конфликт с НАТО. Това твърди британският The Telegraph.

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Според изданието, руски съдове са прекарали най-много време над кабела Atlantic Crossing 1 северно от Шотландия — 337 часа, включително 322 часа през април 2023 г. НАТО заяви, че е наясно с дейността на руските траулери и ги проследява. Според източник, цитиран от The Telegraph, на палубите на някои от тези съдове никога не са виждани риби. Така руските риболовни кораби са могли да събират информация за местоположението на подводните комуникационни кабели, свързващи Великобритания с Европа и САЩ.

Изданието е анализирало данните за движението на руския риболовен флот за период от четири години и половина и е установило над 500 случая, в които траулерите са се намирали продължително време над най-важните кабели или са се движели покрай тях. За разследването са използвани данни от платформата „Global Fishing Watch“ и карти на подводната инфраструктура.

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Журналистите са идентифицирали 17 кораба, които многократно са се движили с ниска скорост в близост до кабелните линии. Според оценките на военноморските експерти траулерите са могли да използват сонари и дистанционно управлявани подводни апарати за проучване на морското дъно и уточняване на местоположението на кабелите. Тези данни, по всяка вероятност, могат да бъдат използвани за атаки срещу критична инфраструктура в случай на бъдещ конфликт между Русия и НАТО. Повреждането на подводните комуникации може да наруши работата на банки, болници, транспортни системи и мобилната връзка.

Източник от НАТО потвърди пред „The Telegraph“, че алиансът е осведомен за движението на руски граждански риболовни кораби и следи тяхната дейност. В същото време, както отбелязва „The Telegraph“, действащото законодателство не забранява на руските кораби да извършват проучвания на подводни кабели в международни води. Британските власти възнамеряват да засилят наказанията за саботаж на кабелната инфраструктура.

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