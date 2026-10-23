Мелания Тръмп договори примирие между Русия и Украйна в окупирания Олешки, оказа се по-успешен дипломат от съпруга си

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е посредничила за сключването на локално примирие между Русия и Украйна във и около окупирания от руснаците град Олешки в Херсонска област, за да се осигури безопасна евакуация на цивилни граждани и доставка на хуманитарна помощ, съобщи пресслужбата на Белия дом на 23 октомври. Тази стъпка идва на фона на засиленото внимание към влошаващата се хуманитарна криза в града, която през последните седмици привлече международно внимание, включително от папа Лъв XIV.
Според прессъобщението първата дама е инициирала преговори с двете държави и е постигнала съгласие между страните "по отношение на целите, техническите процедури, графика, процесите и условията на споразумението в качеството си на изключителен посредник“.
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Русия блокира хуманитарната помощ
Олешки, разположен точно от другата страна на река Днепър спрямо Херсон, е фактически блокиран от руските сили в района, които пречат на влизането на хуманитарна помощ. Гражданите, които се опитват да избягат по единствените пътища, водещи към и от града, често стават мишени на дронове.
⚡️ BREAKING: Russia and Ukraine have agreed to a localized ceasefire in Oleshky to allow humanitarian aid deliveries and prepare for the evacuation of civilians The White House announced the agreement. The ceasefire will take effect on October 29.— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026
„Невоенни, граждански лидери от двете държави ще работят заедно, за да посетят жителите на Олешки в домовете им и да определят нивото на помощ, от което се нуждаят“, цитира се Мелания Тръмп в прессъобщението на Белия дом.
„Жителите, които желаят да бъдат евакуирани, ще получат координирана подкрепа и транспорт до предпочитаната от тях дестинация. Предполагам, че някои ще искат да отидат в Русия, а други – в Украйна", казва тя.
Според документа „независима американска медийна организация“ ще посети района, за да документира дейността на двете страни там.
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Намесата на Белия дом в ситуацията в Олешки идва в момент на напрегнати отношения между Киев и Вашингтон, след като администрацията на Доналд Тръмп се съгласи да отмени санкциите срещу Русия и да закупи руско дизелово гориво, докато продължава изкуственото ограничаване на терминалите Starlink за украинската армия.
Според украинското военно разузнаване Русия е подготвила поредна информационна операция за прикриване на извършените от нея военни престъпления в Олешки, като целта е да се опита да дискредитира Въоръжените сили на Украйна, приписвайки им своите престъпления, за да отслаби подкрепата на Запада за Киев: Русия готви международна провокация за прикриване на военните си престъпления в Олешки.
Хуманитарна катастрофа
По-рано украинският омбудсман Дмитро Любинец заяви, че Украйна и Русия договарят финалните условия за прекратяване на огъня и евакуация на цивилните от Олешки.
Предвижданата евакуация би обхванала Олешки и шест съседни населени места, в които по приблизителни оценки все още се намират около 6000 цивилни, включително до 200 деца, каза той преди дни.
🙏 Ukraine and Russia are close to reaching an agreement on evacuating civilians from Russian-occupied Oleshky Ukraine’s Human Rights Commissioner Dmytro Lubinets said the two sides are finalizing the details of a ceasefire arrangement and the safe evacuation of civilians to Ukrainian-controlled territory. The situation in Oleshky has become a humanitarian catastrophe. Food deliveries have reportedly been cut off since May, leaving residents facing starvation, severe shortages of medicine, and no reliable access to electricity or running water. Some people are surviving on just one meal a day, eating weeds and whatever food they can find. Those trying to escape face mined roads and the constant threat of drone attacks. The proposed evacuation would cover Oleshky and six neighboring settlements, where an estimated 6,000 civilians, including up to 200 children, may still remain. “We have made as much progress as possible,” Lubinets said, expressing hope that the outcome of the negotiations would become clear soon.— NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026
Ситуацията в Олешки е хуманитарна катастрофа. Доставките на храна са прекъснати още от май, в резултат на което жителите са изправени пред глад, остър недостиг на лекарства и липса на надежден достъп до ток и течаща питейна вода. По украински данни, някои хора оцеляват, като се хранят само веднъж дневно – с диви растения и каквато и да е друга храна, която успеят да намерят. Опитващите се да избягат са изправени пред минирани пътища и постоянна заплаха от атаки с дронове.