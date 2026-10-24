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Мерц: Екстремистки партии и външни противници застрашават Германия

24 октомври 2026, 15:06 часа 338 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мерц: Екстремистки партии и външни противници застрашават Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че Германия е изправена пред натиск както от екстремистки партии, така и от външни противници, включително от Русия, предаде Ройтерс. Според Мерц има "мащабна заплаха" от руска страна, която има за цел да дестабилизира Германия.

Канцлерът участва в партиен конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) - баварската посестрима партия на неговия Християндемократически съюз (ХДС). В речта си Мерц посочи, че двете партии носят отговорност да прокарат икономически реформи, които да укрепят социалната стабилност на Германия.

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Той отново потвърди, че е против каквато и да било промяна в политиката на т.нар. санитарен кордон срещу крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ). По този начин германският канцлер отхвърли появили се наскоро призиви в неговата партия да се потърсят начини за сътрудничество с АзГ.

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"Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас", подчерта Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС, предава БТА.

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Германия Фридрих Мерц
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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