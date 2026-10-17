Убийството на Илиян Филипов:

Министър с важно предупреждение: Ако възходът на "АзГ" продължи, ще властва в Европа

17 октомври 2026, 7:42 часа 1828 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Министър с важно предупреждение: Ако възходът на "АзГ" продължи, ще властва в Европа

Ако изкачването във властта на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) продължи, то ще отслаби Германия и ще застраши позициите ѝ в Европа, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. По думите му становището на партията по въпроса за Русия крие опасността от международна изолация на Германия. Още: АзГ иска спиране на военната помощ за Украйна

АзГ ще постави Германия в изолация

Още: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ако нещо подобно се случи и другаде в Германия, тогава ще станем по-слаби", каза пред в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" политикът от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, имайки предвид силното представяне на АзГ на неотдавнашните регионални избори в провинция Саксония-Анхалт, където партията спечели безапелационно.

"Със своята позиция относно Русия АзГ може да постави Германия в изолация в Европа", посочи Вадефул. Той разкритикува решението на АзГ и малката крайнолява партия "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (новото име на Алианс на Сара Вагенкнехт, АСВ) да внесат в ландтага (регионалния парламент) на провинция Саксония-Анхалт съвместна резолюция, призоваваща за спиране на военната помощ за Украйна.

Министърът посочи, че е "прегледал" текста на резолюцията, допълвайки, че нищо няма да произлезе от нея. Това е грешка и противоречи на интересите на Германия, заключи той.

Още: Популизмът и реалността: "Алтернатива за Германия" се отказа от идеята за напускане на Европейския съюз

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Алтернатива за Германия Алис Вайдел Йохан Вадефул АзГ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес