Министър с важно предупреждение: Ако възходът на "АзГ" продължи, ще властва в Европа

Ако изкачването във властта на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) продължи, то ще отслаби Германия и ще застраши позициите ѝ в Европа, заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от ДПА. По думите му становището на партията по въпроса за Русия крие опасността от международна изолация на Германия. Още: АзГ иска спиране на военната помощ за Украйна

АзГ ще постави Германия в изолация

Още: Урок от Германия с Алис Вайдел как Русия печели умове, докато Путин настоява: Те започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Ако нещо подобно се случи и другаде в Германия, тогава ще станем по-слаби", каза пред в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг" политикът от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, имайки предвид силното представяне на АзГ на неотдавнашните регионални избори в провинция Саксония-Анхалт, където партията спечели безапелационно.

"Със своята позиция относно Русия АзГ може да постави Германия в изолация в Европа", посочи Вадефул. Той разкритикува решението на АзГ и малката крайнолява партия "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (новото име на Алианс на Сара Вагенкнехт, АСВ) да внесат в ландтага (регионалния парламент) на провинция Саксония-Анхалт съвместна резолюция, призоваваща за спиране на военната помощ за Украйна.

Министърът посочи, че е "прегледал" текста на резолюцията, допълвайки, че нищо няма да произлезе от нея. Това е грешка и противоречи на интересите на Германия, заключи той.

Още: Популизмът и реалността: "Алтернатива за Германия" се отказа от идеята за напускане на Европейския съюз