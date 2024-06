"Мисис Даутфайър": Украинец опита да избяга от страната, дегизиран като баба (ВИДЕО)

Псевдобабата била разкрита от украинските гранични служители, които не се хванали на имитацията.

Мъжът се качил на влака от Киев за Ужгород (до границата със Словакия) без документи. По-късно признал, че е планирал да стигне незабелязано до Словакия. "Той ще трябва да отговаря пред съда за стореното", съобщиха от граничната служба на Украйна, като показаха и видео на неуспешния беглец във влака.

A resident of Odesa disguised himself as an old woman to get to the EU border without suspicion



He wore a brightly colored scarf and glasses, as well as a plaid bag to remain unnoticed while trying to cross the border with Slovakia. However, his image did not convince the… pic.twitter.com/kCuquucUNP