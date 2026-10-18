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Модел "мама и тате" за отглеждане на деца: Лидерката на АзГ се оказа натясно в знаково интервю, защото тя е част от гей двойка с деца (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 12:03 часа 1305 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Модел "мама и тате" за отглеждане на деца: Лидерката на АзГ се оказа натясно в знаково интервю, защото тя е част от гей двойка с деца (ВИДЕО)

"Аз съм много либерална относно начините на водене на живот. Всеки трябва да има свой собствен живот и държавата не трябва да се намесва във всеки аспект от живота. Напълно съм против джендър политиките – мисля, че това наистина (п)обърква хората, особено когато са млади". Думите са на лидера на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел и са само малка част от едночасово интервю, което тя даде за The Economist по-рано тази седмица - ОЩЕ: Под чадъра на закона: Тормоз срещу учители заради "джендър идеологията"

Лицемерие?

На Вайдел моментално ѝ беше припомнено, че философията на АзГ за добро развитие на децата е семейство с майка и баща, но самата тя съжителства с жена-(сексуален) партньор и отглежда две деца в такова семейство в Швейцария. "Не следвате това описание в манифеста на АзГ", констатира главният редактор на The Economist, на което Вайдел отговори, че не е нужно – защото жена ѝ е швейцарка т.е. един вид не се отнася до Германия този модел, макар че Алис Вайдел не стигна дотам да го каже директно. "Мога да защитавам модела баща-майка-дете, защото това е моделът, в който над 90% от децата растат", продължи лидерът на АзГ. Но и каза, че АзГ напълно подкрепяла модела, който тя избрала за своя живот – гей семейство.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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