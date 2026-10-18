Модел "мама и тате" за отглеждане на деца: Лидерката на АзГ се оказа натясно в знаково интервю, защото тя е част от гей двойка с деца (ВИДЕО)

"Аз съм много либерална относно начините на водене на живот. Всеки трябва да има свой собствен живот и държавата не трябва да се намесва във всеки аспект от живота. Напълно съм против джендър политиките – мисля, че това наистина (п)обърква хората, особено когато са млади". Думите са на лидера на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел и са само малка част от едночасово интервю, което тя даде за The Economist по-рано тази седмица - ОЩЕ: Под чадъра на закона: Тормоз срещу учители заради "джендър идеологията"
German AfD leader Alice Weidel: I'm completely opposed to the queer policy and gender stuff. I think this really distorts people, especially when they're young. https://t.co/oWjLWmWtno— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
Лицемерие?
На Вайдел моментално ѝ беше припомнено, че философията на АзГ за добро развитие на децата е семейство с майка и баща, но самата тя съжителства с жена-(сексуален) партньор и отглежда две деца в такова семейство в Швейцария. "Не следвате това описание в манифеста на АзГ", констатира главният редактор на The Economist, на което Вайдел отговори, че не е нужно – защото жена ѝ е швейцарка т.е. един вид не се отнася до Германия този модел, макар че Алис Вайдел не стигна дотам да го каже директно. "Мога да защитавам модела баща-майка-дете, защото това е моделът, в който над 90% от децата растат", продължи лидерът на АзГ. Но и каза, че АзГ напълно подкрепяла модела, който тя избрала за своя живот – гей семейство.
Reporter: Your party advocates for the traditional family. You and your Sri Lankan-born wife are raising two children in Switzerland. You clearly don't follow your party's description. German AfD leader Alice Weidel: Well, I don't need to. My wife is actually Swiss. I can be for a traditional family because this is a model in which 90% of children grow up. I can be for this model.— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
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